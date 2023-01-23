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Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии - РИА Новости, 23.01.2023
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Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии
Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии - РИА Новости, 23.01.2023
Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии
Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Бандера, заявил немецкий политик Даниэль Рой. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T02:36
2023-01-23T02:37
в мире
андрей мельник
петр порошенко
сша
украина
организация украинских националистов
нидерланды
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Бандера, заявил немецкий политик Даниэль Рой.Он также предложил создать глобальную коалицию по вопросам истребителей.Накануне Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* образовалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html
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в мире, андрей мельник, петр порошенко, сша, украина, организация украинских националистов, нидерланды, украинская повстанческая армия, нато, eurofighter typhoon, f-35, f-16
В мире, Андрей Мельник, Петр Порошенко, США, Украина, Организация украинских националистов, Нидерланды, Украинская повстанческая армия, НАТО, Eurofighter Typhoon, F-35, F-16
02:36 23.01.2023 (обновлено: 02:37 23.01.2023)
 
Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии

Немецкий политик Рой: просьба Мельника о поставке истребителей обрадовала бы Бандеру

© Фото : MFA of UkraineЗаместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Бандера, заявил немецкий политик Даниэль Рой.

"Так приятно, что моя креативная идея о поставках немецких истребителей Tornado Украине спровоцировала масштабную дискуссию. Я рад, что США и Нидерланды поддержали бы поставки F-16", — написал Мельник.

Он также предложил создать глобальную коалицию по вопросам истребителей.
"Бандера наверняка обрадовался бы вашей работе", — ответил Рой.
Накануне Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:05Специальная военная операция на Украине
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* образовалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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В миреАндрей МельникПетр ПорошенкоСШАУкраинаОрганизация украинских националистовНидерландыУкраинская повстанческая армияНАТОEurofighter TyphoonF-35F-16
 
 
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