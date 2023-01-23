02:36 23.01.2023 (обновлено: 02:37 23.01.2023)
Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии
Немецкий политик Рой: просьба Мельника о поставке истребителей обрадовала бы Бандеру
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Бандера, заявил немецкий политик Даниэль Рой.
"Так приятно, что моя креативная идея о поставках немецких истребителей Tornado Украине спровоцировала масштабную дискуссию. Я рад, что США и Нидерланды поддержали бы поставки F-16", — написал Мельник.
Он также предложил создать глобальную коалицию по вопросам истребителей.
"Бандера наверняка обрадовался бы вашей работе", — ответил Рой.
Накануне Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* образовалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Запрещенные в России экстремистские организации.