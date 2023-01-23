https://ria.ru/20230123/istrebiteli-1846672217.html

Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии

Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии - РИА Новости, 23.01.2023

Новая просьба Мельника обрадовала бы Бандеру, заявили в Германии

Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Бандера, заявил немецкий политик Даниэль Рой. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T02:36

2023-01-23T02:36

2023-01-23T02:37

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петр порошенко

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нидерланды

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Бандера, заявил немецкий политик Даниэль Рой.Он также предложил создать глобальную коалицию по вопросам истребителей.Накануне Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* образовалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html

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сша

украина

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в мире, андрей мельник, петр порошенко, сша, украина, организация украинских националистов, нидерланды, украинская повстанческая армия, нато, eurofighter typhoon, f-35, f-16