https://ria.ru/20230123/istoriya-1846670240.html

В США объяснили решение ФРГ по Украине катастрофическим примером из истории

В США объяснили решение ФРГ по Украине катастрофическим примером из истории - РИА Новости, 23.01.2023

В США объяснили решение ФРГ по Украине катастрофическим примером из истории

Нежелание Германии поставлять Украине танки проистекает из истории нацисткой агрессии в годы Второй мировой войны, написали обозреватели New York Times Стивен... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T01:42

2023-01-23T01:42

2023-01-23T02:43

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нежелание Германии поставлять Украине танки проистекает из истории нацисткой агрессии в годы Второй мировой войны, написали обозреватели New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.Как отметили журналисты, в Германии не забыли катастрофические события середины прошлого века, а опросы общественного мнения показывают нежелание немцев поставлять танки.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию этого типа оружия для оценки сценария положительного решения в будущем.Украина уже несколько месяцев требует выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html

https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html

германия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, украина, нато, вооруженные силы украины, сша