01:42 23.01.2023 (обновлено: 02:43 23.01.2023)
В США объяснили решение ФРГ по Украине катастрофическим примером из истории
NYT: ФРГ не передает Киеву танки из-за нацистской агрессии в годы Второй мировой войны
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нежелание Германии поставлять Украине танки проистекает из истории нацисткой агрессии в годы Второй мировой войны, написали обозреватели New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.
Как отметили журналисты, в Германии не забыли катастрофические события середины прошлого века, а опросы общественного мнения показывают нежелание немцев поставлять танки.
"Нежелание Германии здесь можно выразить одним словом, и это ”история". Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей. Люди не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось для убийства людей в этих регионах", — добавил Стивен Сокол, президент Американского совета по Германии.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию этого типа оружия для оценки сценария положительного решения в будущем.
Украина уже несколько месяцев требует выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.