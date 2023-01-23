https://ria.ru/20230123/ispaniya-1846732101.html

В Испании закрыли подпольные табачные фабрики, на которых работали украинцы

В Испании закрыли подпольные табачные фабрики, на которых работали украинцы - РИА Новости, 23.01.2023

В Испании закрыли подпольные табачные фабрики, на которых работали украинцы

Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:36

2023-01-23T11:36

2023-01-23T11:50

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты, сообщила Гражданская гвардия страны. Подпольные фабрики располагались в городах Севилья, Валенсия и Логроньо. Их производственная мощность составляла около 540 тысяч пачек сигарет в день. Нелегальная продукция распространялась по всей территории Испании. "Для выполнения различных производственных задач (преступная) организация использовала граждан Украины, которые переехали в Испанию нелегально или под международной защитой из-за военного конфликта в их стране. Они размещались на территории "заводов", скученно проживая в сборных домиках и, не покидая их, чтобы не быть обнаруженными", - говорится в коммюнике. В ходе рейда правоохранителей было задержано 27 подозреваемых в организации нелегального производства. Было изъято 10 тонн табачного листа, автомобили класса люкс, ювелирные изделия и 300 тысяч евро наличными.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, испания