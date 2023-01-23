11:36 23.01.2023 (обновлено: 11:50 23.01.2023)
В Испании закрыли подпольные табачные фабрики, на которых работали украинцы
В Испании закрыли три подпольных табачных фабрики, на которых работали украинские мигранты
© Guardia Civil/Ministerio del InteriorИспанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты, сообщила Гражданская гвардия страны.
© Фото : Guardia Civil/Ministerio del InteriorИспанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
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Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
© Guardia Civil/Ministerio del InteriorИспанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
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Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
© Guardia Civil/Ministerio del InteriorИспанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
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Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
© Guardia Civil/Ministerio del InteriorИспанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
4 из 4
Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
1 из 4
Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
2 из 4
Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
3 из 4
Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
4 из 4
Испанские правоохранители пресекли деятельность трех подпольных предприятий по производству сигарет, основную рабочую силу которых составляли украинские мигранты
"Для выполнения различных производственных задач (преступная) организация использовала граждан Украины, которые переехали в Испанию нелегально или под международной защитой из-за военного конфликта в их стране. Они размещались на территории "заводов", скученно проживая в сборных домиках и, не покидая их, чтобы не быть обнаруженными", - говорится в коммюнике.
В ходе рейда правоохранителей было задержано 27 подозреваемых в организации нелегального производства. Было изъято 10 тонн табачного листа, автомобили класса люкс, ювелирные изделия и 300 тысяч евро наличными.
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