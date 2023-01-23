https://ria.ru/20230123/iran-1846851275.html

ЕС расширил санкции против Ирана

ЕС расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 23.01.2023

ЕС расширил санкции против Ирана

Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:19

2023-01-23T16:19

2023-01-23T16:19

в мире

иран

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европа

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Санкции вступили в силу сразу после публикации. Совет глав МИД ЕС в понедельник утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана в связи с ситуацией в этой стране в рамках общего санкционного режима ЕС за нарушения прав человека. В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Его в ЕС обвиняют в том, что он якобы "заставлял иранских атлетов не выражать свое мнению по поводу событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене". Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ранее ЕС уже вводил санкции против КСИР.

https://ria.ru/20230123/iran-1846840070.html

https://ria.ru/20230122/ksir-1846605664.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, евросоюз, европа, санкции