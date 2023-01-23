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ЕС расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 23.01.2023
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ЕС расширил санкции против Ирана
ЕС расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 23.01.2023
ЕС расширил санкции против Ирана
Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:19
2023-01-23T16:19
в мире
иран
евросоюз
европа
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Санкции вступили в силу сразу после публикации. Совет глав МИД ЕС в понедельник утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана в связи с ситуацией в этой стране в рамках общего санкционного режима ЕС за нарушения прав человека. В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Его в ЕС обвиняют в том, что он якобы "заставлял иранских атлетов не выражать свое мнению по поводу событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене". Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ранее ЕС уже вводил санкции против КСИР.
https://ria.ru/20230123/iran-1846840070.html
https://ria.ru/20230122/ksir-1846605664.html
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в мире, иран, евросоюз, европа, санкции
В мире, Иран, Евросоюз, Европа, Санкции
16:19 23.01.2023
 
ЕС расширил санкции против Ирана

В новый пакет санкций ЕС против Ирана попали 18 физических лиц и 19 организаций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Санкции вступили в силу сразу после публикации.
Вывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 16:01
Британия расширила антииранские санкции
Совет глав МИД ЕС в понедельник утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана в связи с ситуацией в этой стране в рамках общего санкционного режима ЕС за нарушения прав человека.
В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Его в ЕС обвиняют в том, что он якобы "заставлял иранских атлетов не выражать свое мнению по поводу событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене". Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики.
Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
Ранее ЕС уже вводил санкции против КСИР.
Корпус стражей исламской революции во время парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:02
В Иране предупредили ЕС о последствиях перед объявлением КСИР террористами
 
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