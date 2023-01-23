https://ria.ru/20230123/iran-1846851275.html
ЕС расширил санкции против Ирана
ЕС расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 23.01.2023
ЕС расширил санкции против Ирана
Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:19
2023-01-23T16:19
2023-01-23T16:19
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иран
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Санкции вступили в силу сразу после публикации. Совет глав МИД ЕС в понедельник утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана в связи с ситуацией в этой стране в рамках общего санкционного режима ЕС за нарушения прав человека. В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Его в ЕС обвиняют в том, что он якобы "заставлял иранских атлетов не выражать свое мнению по поводу событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене". Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ранее ЕС уже вводил санкции против КСИР.
https://ria.ru/20230123/iran-1846840070.html
https://ria.ru/20230122/ksir-1846605664.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, евросоюз, европа, санкции
В мире, Иран, Евросоюз, Европа, Санкции
ЕС расширил санкции против Ирана
В новый пакет санкций ЕС против Ирана попали 18 физических лиц и 19 организаций
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости.
Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Ирана включил 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа
.
Санкции вступили в силу сразу после публикации.
Совет глав МИД ЕС в понедельник утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана в связи с ситуацией в этой стране в рамках общего санкционного режима ЕС за нарушения прав человека.
В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Его в ЕС обвиняют в том, что он якобы "заставлял иранских атлетов не выражать свое мнению по поводу событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене". Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики.
Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
Ранее ЕС уже вводил санкции против КСИР.