https://ria.ru/20230123/iran-1846713428.html

Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания

Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания - РИА Новости, 23.01.2023

Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания

Отношения России и Ирана динамично развиваются, следует законодательно обеспечить решения, принятые на высшем уровне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:38

2023-01-23T10:38

2023-01-23T10:38

в мире

россия

иран

госдума рф

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Отношения России и Ирана динамично развиваются, следует законодательно обеспечить решения, принятые на высшем уровне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Отношения между Россией и Ираном динамично развиваются. Пример, как надо развивать отношения и делать все для взаимопонимания, показывают президенты наших стран. Нам, со своей стороны, необходимо делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, достигнутые на высшем уровне", — сказал он в ходе встречи с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. По словам Володина, комиссия по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана позволит "решать вопросы, которые ждут от нас граждане наших стран".

https://ria.ru/20230122/vizit-1846639882.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, госдума рф, вячеслав володин