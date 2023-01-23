https://ria.ru/20230123/iran-1846713428.html
Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания
Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания - РИА Новости, 23.01.2023
Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания
Отношения России и Ирана динамично развиваются, следует законодательно обеспечить решения, принятые на высшем уровне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:38
2023-01-23T10:38
2023-01-23T10:38
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иран
госдума рф
вячеслав володин
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Отношения России и Ирана динамично развиваются, следует законодательно обеспечить решения, принятые на высшем уровне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Отношения между Россией и Ираном динамично развиваются. Пример, как надо развивать отношения и делать все для взаимопонимания, показывают президенты наших стран. Нам, со своей стороны, необходимо делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, достигнутые на высшем уровне", — сказал он в ходе встречи с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. По словам Володина, комиссия по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана позволит "решать вопросы, которые ждут от нас граждане наших стран".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, госдума рф, вячеслав володин
В мире, Россия, Иран, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания
Спикер Госдумы Володин заявил, что отношения России и Ирана динамично развиваются
ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Отношения России и Ирана динамично развиваются, следует законодательно обеспечить решения, принятые на высшем уровне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Отношения между Россией и Ираном динамично развиваются. Пример, как надо развивать отношения и делать все для взаимопонимания, показывают президенты наших стран. Нам, со своей стороны, необходимо делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, достигнутые на высшем уровне", — сказал он в ходе встречи с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
По словам Володина, комиссия по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана позволит "решать вопросы, которые ждут от нас граждане наших стран".