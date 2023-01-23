https://ria.ru/20230123/intsident-1846848202.html
На Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе
На Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе - РИА Новости, 23.01.2023
На Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе
Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе в Усть-Лабинске на Кубани, где учитель наказал ремнём двух школьников перед всем классом, сообщило... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:10
2023-01-23T16:10
2023-01-23T16:10
происшествия
усть-лабинский район
усть-лабинск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе в Усть-Лабинске на Кубани, где учитель наказал ремнём двух школьников перед всем классом, сообщило надзорное ведомство региона. В сети появилось видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников, каждый ребенок получил по пять ударов. "Прокуратура Усть-Лабинского района организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя в отношении несовершеннолетнего. Территориальным отделом полиции в настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в полиции края, заявителем выступил представитель управления образования.
https://ria.ru/20230116/shkola-1845329958.html
https://ria.ru/20230111/moroz-1844213744.html
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происшествия, усть-лабинский район, усть-лабинск, краснодарский край
Происшествия, Усть-Лабинский район, Усть-Лабинск, Краснодарский край
На Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе
В Усть-Лабинске на Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе