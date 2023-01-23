https://ria.ru/20230123/intsident-1846848202.html

На Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе

На Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе - РИА Новости, 23.01.2023

На Кубани прокуратура проверит инцидент с поркой учеников в школе

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе в Усть-Лабинске на Кубани, где учитель наказал ремнём двух школьников перед всем классом, сообщило... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:10

2023-01-23T16:10

2023-01-23T16:10

происшествия

усть-лабинский район

усть-лабинск

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807139410_0:111:2905:1745_1920x0_80_0_0_f57c46d3323120940b82159ecb504bd9.jpg

КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе в Усть-Лабинске на Кубани, где учитель наказал ремнём двух школьников перед всем классом, сообщило надзорное ведомство региона. В сети появилось видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников, каждый ребенок получил по пять ударов. "Прокуратура Усть-Лабинского района организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя в отношении несовершеннолетнего. Территориальным отделом полиции в настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в полиции края, заявителем выступил представитель управления образования.

https://ria.ru/20230116/shkola-1845329958.html

https://ria.ru/20230111/moroz-1844213744.html

усть-лабинский район

усть-лабинск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усть-лабинский район, усть-лабинск, краснодарский край