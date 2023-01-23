https://ria.ru/20230123/indoneziya-1846870231.html

В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны

В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны - РИА Новости, 23.01.2023

В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны

Координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что США должны немедленно прекратить мешать экономическому росту азиатской страны. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:11

2023-01-23T17:11

2023-01-23T17:53

в мире

сша

индонезия

джон керри

джоко видодо

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что США должны немедленно прекратить мешать экономическому росту азиатской страны.По его словам, несколькими днями ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе он встретился с американским спецпосланником по климату Джоном Керри. По словам министра, сейчас республике необходимо создать широкие возможности для экономики, как это делают страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В прошлом году экспорт Индонезии достиг 293 миллиардов долларов, что больше показателей 2021 года на 61 миллиард, резюмировал Панджайтан.Власти США неоднократно заявляли, что будут препятствовать вырубке тропических лесов в азиатской стране, в том числе через экономические санкции в отношении индонезийских компаний, ответственных за эту проблему. Ранее в этом месяце президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма". Политик подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что республика не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовый выпуск электромобилей, для производства аккумуляторов к которым необходим никель.

https://ria.ru/20221220/indoneziya-1840029490.html

https://ria.ru/20230105/briks-1843121096.html

сша

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, индонезия, джон керри, джоко видодо