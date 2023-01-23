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В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны - РИА Новости, 23.01.2023
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В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны
В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны - РИА Новости, 23.01.2023
В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны
Координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что США должны немедленно прекратить мешать экономическому росту азиатской страны. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:11
2023-01-23T17:53
в мире
сша
индонезия
джон керри
джоко видодо
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что США должны немедленно прекратить мешать экономическому росту азиатской страны.По его словам, несколькими днями ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе он встретился с американским спецпосланником по климату Джоном Керри. По словам министра, сейчас республике необходимо создать широкие возможности для экономики, как это делают страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В прошлом году экспорт Индонезии достиг 293 миллиардов долларов, что больше показателей 2021 года на 61 миллиард, резюмировал Панджайтан.Власти США неоднократно заявляли, что будут препятствовать вырубке тропических лесов в азиатской стране, в том числе через экономические санкции в отношении индонезийских компаний, ответственных за эту проблему. Ранее в этом месяце президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма". Политик подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что республика не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовый выпуск электромобилей, для производства аккумуляторов к которым необходим никель.
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в мире, сша, индонезия, джон керри, джоко видодо
В мире, США, Индонезия, Джон Керри, Джоко Видодо
17:11 23.01.2023 (обновлено: 17:53 23.01.2023)
 
В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны

Министр инвестиций Индонезии потребовал у США не мешать экономическому росту страны

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что США должны немедленно прекратить мешать экономическому росту азиатской страны.
По его словам, несколькими днями ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе он встретился с американским спецпосланником по климату Джоном Керри.
"Я хочу немного рассказать о результатах переговоров с коллегой из США. Есть одна вещь, на которую нашим друзьям из Америки стоит немедленно обратить внимание: прекратить мешать экономическому росту Индонезии", — написал Панджайтан в своих социальных сетях.
По словам министра, сейчас республике необходимо создать широкие возможности для экономики, как это делают страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
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В прошлом году экспорт Индонезии достиг 293 миллиардов долларов, что больше показателей 2021 года на 61 миллиард, резюмировал Панджайтан.
Власти США неоднократно заявляли, что будут препятствовать вырубке тропических лесов в азиатской стране, в том числе через экономические санкции в отношении индонезийских компаний, ответственных за эту проблему.
Ранее в этом месяце президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма".
Политик подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что республика не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовый выпуск электромобилей, для производства аккумуляторов к которым необходим никель.
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