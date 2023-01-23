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В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана - РИА Новости, 23.01.2023
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В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана - РИА Новости, 23.01.2023
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана
Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:52
2023-01-23T13:52
в мире
индонезия
швеция
турция
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его объяснения по поводу недавней акции у посольства Турции в Стокгольме с сожжением Корана. Портал Nordic News сообщил 16 января, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в минувшую субботу. "Совет улемов попросил правительство и министерство иностранных дел Индонезии вызвать посла Швеции в Джакарте", - заявил Аббас, слова которого приводит местный портал Detik. Глава совета пояснил, что хочет посоветовать шведской стороне не относиться к инциденту легкомысленно. По его словам, действия Палудана могут вызвать "бурную реакцию" со стороны мусульман. Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.
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в мире, индонезия, швеция, турция
В мире, Индонезия, Швеция, Турция
13:52 23.01.2023
 
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана

Высший религиозный орган Индонезии потребовал вызвать посла Швеции из-за сожжения Корана

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Индонезии
Сотрудник полиции в Индонезии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции в Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его объяснения по поводу недавней акции у посольства Турции в Стокгольме с сожжением Корана.
Портал Nordic News сообщил 16 января, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в минувшую субботу.
"Совет улемов попросил правительство и министерство иностранных дел Индонезии вызвать посла Швеции в Джакарте", - заявил Аббас, слова которого приводит местный портал Detik.
Глава совета пояснил, что хочет посоветовать шведской стороне не относиться к инциденту легкомысленно. По его словам, действия Палудана могут вызвать "бурную реакцию" со стороны мусульман.
Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:07Религия
В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана
 
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