https://ria.ru/20230123/indoneziya-1846776368.html
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана - РИА Новости, 23.01.2023
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана
Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:52
2023-01-23T13:52
2023-01-23T13:52
в мире
индонезия
швеция
турция
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его объяснения по поводу недавней акции у посольства Турции в Стокгольме с сожжением Корана. Портал Nordic News сообщил 16 января, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в минувшую субботу. "Совет улемов попросил правительство и министерство иностранных дел Индонезии вызвать посла Швеции в Джакарте", - заявил Аббас, слова которого приводит местный портал Detik. Глава совета пояснил, что хочет посоветовать шведской стороне не относиться к инциденту легкомысленно. По его словам, действия Палудана могут вызвать "бурную реакцию" со стороны мусульман. Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, швеция, турция
В мире, Индонезия, Швеция, Турция
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана
Высший религиозный орган Индонезии потребовал вызвать посла Швеции из-за сожжения Корана
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его объяснения по поводу недавней акции у посольства Турции в Стокгольме с сожжением Корана.
Портал Nordic News сообщил 16 января, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в минувшую субботу.
"Совет улемов попросил правительство и министерство иностранных дел Индонезии вызвать посла Швеции в Джакарте", - заявил Аббас, слова которого приводит местный портал Detik.
Глава совета пояснил, что хочет посоветовать шведской стороне не относиться к инциденту легкомысленно. По его словам, действия Палудана могут вызвать "бурную реакцию" со стороны мусульман.
Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии
, МИД Кувейта
, МИД ОАЭ
и Русская православная церковь
.