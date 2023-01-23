https://ria.ru/20230123/indoneziya-1846776368.html

В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана

В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана - РИА Новости, 23.01.2023

В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана

Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:52

2023-01-23T13:52

2023-01-23T13:52

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава высшего религиозного органа Индонезии Анвар Аббас потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны вызвало посла Швеции в Джакарте и выслушало его объяснения по поводу недавней акции у посольства Турции в Стокгольме с сожжением Корана. Портал Nordic News сообщил 16 января, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в минувшую субботу. "Совет улемов попросил правительство и министерство иностранных дел Индонезии вызвать посла Швеции в Джакарте", - заявил Аббас, слова которого приводит местный портал Detik. Глава совета пояснил, что хочет посоветовать шведской стороне не относиться к инциденту легкомысленно. По его словам, действия Палудана могут вызвать "бурную реакцию" со стороны мусульман. Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.

https://ria.ru/20230122/dum-1846606481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, швеция, турция