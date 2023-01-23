https://ria.ru/20230123/immigrant-1846852028.html

В Норвегии полиция задержала нелегала из России после допроса, сообщили СМИ

В Норвегии полиция задержала нелегала из России после допроса, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2023

В Норвегии полиция задержала нелегала из России после допроса, сообщили СМИ

Мужчина, который нелегально пересек границу России в сторону Норвегии 13 января и который, по данным норвежских СМИ, назвал себя участником группы "Вагнер",... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:21

2023-01-23T16:21

2023-01-23T16:22

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МУРМАНСК, 23 янв - РИА Новости. Мужчина, который нелегально пересек границу России в сторону Норвегии 13 января и который, по данным норвежских СМИ, назвал себя участником группы "Вагнер", задержан по закону об иммиграции, решается вопрос о мере пресечения. Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, был задержан иностранный гражданин, который незаконно пересек границу и попросил убежище в королевстве. После задержания в норвежской прессе появилась информация, что мужчина заявил, что командовал отрядом группы "Вагнер". Мужчину допрашивала полиция и служба уголовного розыска Крипос. "Российский нелегальный мигрант Андрей Медведев задержан по закону об иммиграции. Рассматривается вопрос о его интернировании", - сообщил NRK Йон Андреас Йохансен из иммиграционного отдела полиции. Адвокат задержанного Брюньульф Риснес, с которым связалась телекомпания, подтвердил задержание его клиента, но отметил, что "никакой драмы в этом нет", интернирования можно избежать, его клиент не подозревается в каком-либо правонарушении, которое послужило бы основой для этого. "Я думаю, что в интересах всех сторон найти решение, которое удовлетворит обе стороны", - приводятся в сообщении слова адвоката, который объясняет задержание его клиента мерами безопасности в королевстве.

https://ria.ru/20230113/shpionazh-1844743114.html

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

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в мире, норвегия, россия, финнмарк