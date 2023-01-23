https://ria.ru/20230123/iegovisty-1846717458.html

В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих новый статус региона

В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих новый статус региона - РИА Новости, 23.01.2023

В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих новый статус региона

Полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* в двух районах Херсонской... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:53

2023-01-23T10:53

2023-01-23T10:53

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

свидетели иеговы

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* в двух районах Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. "В Херсонской области полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"*. Группа вела деструктивную деятельность на территории Скадовского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области, пропагандируя антиправославные идеи, распространяя экстремистскую литературу и отрицая вхождение региона в состав России", - говорится в Telegram-канале ведомства. Свои собрания и обряды участники ячейки проводили в так называемом "Зале Царства" в селе Новософиевка Голопристанского муниципального округа, сообщили полицейские. Выявлен склад запрещенной литературы, состоящий из более чем четырех тысяч книг, журналов, листовок и иных агитационных материалов, установлена личность руководителя и активистов ячейки. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211025/astrakhan-1756201333.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, херсонская область , свидетели иеговы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр