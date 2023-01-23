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В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих новый статус региона
В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих новый статус региона - РИА Новости, 23.01.2023
В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих новый статус региона
Полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* в двух районах Херсонской... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:53
2023-01-23T10:53
2023-01-23T10:53
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
свидетели иеговы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* в двух районах Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. "В Херсонской области полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"*. Группа вела деструктивную деятельность на территории Скадовского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области, пропагандируя антиправославные идеи, распространяя экстремистскую литературу и отрицая вхождение региона в состав России", - говорится в Telegram-канале ведомства. Свои собрания и обряды участники ячейки проводили в так называемом "Зале Царства" в селе Новософиевка Голопристанского муниципального округа, сообщили полицейские. Выявлен склад запрещенной литературы, состоящий из более чем четырех тысяч книг, журналов, листовок и иных агитационных материалов, установлена личность руководителя и активистов ячейки. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211025/astrakhan-1756201333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, херсонская область , свидетели иеговы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Свидетели Иеговы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих новый статус региона
В Херсонской области выявили иеговистов, отрицающих вхождение региона в состав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости.
Полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* в двух районах Херсонской области, сообщила пресс-служба
регионального МВД.
"В Херсонской области полицейские пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"*. Группа вела деструктивную деятельность на территории Скадовского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области, пропагандируя антиправославные идеи, распространяя экстремистскую литературу и отрицая вхождение региона в состав России", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Свои собрания и обряды участники ячейки проводили в так называемом "Зале Царства" в селе Новософиевка Голопристанского муниципального округа, сообщили полицейские. Выявлен склад запрещенной литературы, состоящий из более чем четырех тысяч книг, журналов, листовок и иных агитационных материалов, установлена личность руководителя и активистов ячейки.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация