https://ria.ru/20230123/himars-1846917925.html

США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS

США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS - РИА Новости, 23.01.2023

США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS

США и Израиль начали крупные совместные учения, в которых задействованы стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:47

2023-01-23T19:47

2023-01-23T19:47

сша

израиль

средиземное море

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f-35

b-52

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США и Израиль начали крупные совместные учения, в которых задействованы стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные системы HIMARS, сообщило американское центральное командование. Программа маневров "Можжевеловый дуб", которые проводятся в Израиле и восточной части Средиземного моря, включает "широкомасштабные боевые стрельбы" с участием 140 самолетов и вертолетов, 12 кораблей, установок HIMARS и реактивных систем залпового огня. Союзники будут отрабатывать командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, "электронные атаки", подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов, координацию и разведку при нанесении высокоточных ракетных ударов. Беспрецедентные по размаху учения в пресс-релизе названы мероприятием, которое США "рутинно" проводят со своими партнерами. Военные уточняют, что в маневрах принимают участие стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-35, F-15, F-16, FA-18, самолеты артиллерийской поддержки AC-130, боевые вертолеты AH-64, самолеты-заправщики и поисково-спасательная авиация. Также будут задействованы ресурсы космических сил, спецназ и пехота.

https://ria.ru/20230103/ssha-1842896338.html

https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846896726.html

сша

израиль

средиземное море

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сша, израиль, средиземное море, f-15se, f-35, b-52