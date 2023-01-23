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США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS - РИА Новости, 23.01.2023
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США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS
США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS - РИА Новости, 23.01.2023
США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS
США и Израиль начали крупные совместные учения, в которых задействованы стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:47
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сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США и Израиль начали крупные совместные учения, в которых задействованы стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные системы HIMARS, сообщило американское центральное командование. Программа маневров "Можжевеловый дуб", которые проводятся в Израиле и восточной части Средиземного моря, включает "широкомасштабные боевые стрельбы" с участием 140 самолетов и вертолетов, 12 кораблей, установок HIMARS и реактивных систем залпового огня. Союзники будут отрабатывать командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, "электронные атаки", подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов, координацию и разведку при нанесении высокоточных ракетных ударов. Беспрецедентные по размаху учения в пресс-релизе названы мероприятием, которое США "рутинно" проводят со своими партнерами. Военные уточняют, что в маневрах принимают участие стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-35, F-15, F-16, FA-18, самолеты артиллерийской поддержки AC-130, боевые вертолеты AH-64, самолеты-заправщики и поисково-спасательная авиация. Также будут задействованы ресурсы космических сил, спецназ и пехота.
https://ria.ru/20230103/ssha-1842896338.html
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сша
израиль
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сша, израиль, средиземное море, f-15se, f-35, b-52
США, Израиль, Средиземное море, F-15SE, F-35, B-52
19:47 23.01.2023
 
США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS

США и Израиль проводят крупные учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США и Израиль начали крупные совместные учения, в которых задействованы стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные системы HIMARS, сообщило американское центральное командование.
Программа маневров "Можжевеловый дуб", которые проводятся в Израиле и восточной части Средиземного моря, включает "широкомасштабные боевые стрельбы" с участием 140 самолетов и вертолетов, 12 кораблей, установок HIMARS и реактивных систем залпового огня.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 07:32
СМИ: в Южной Корее скорректировали заявление о ядерных учениях с США
Союзники будут отрабатывать командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, "электронные атаки", подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов, координацию и разведку при нанесении высокоточных ракетных ударов.
Беспрецедентные по размаху учения в пресс-релизе названы мероприятием, которое США "рутинно" проводят со своими партнерами.
Военные уточняют, что в маневрах принимают участие стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-35, F-15, F-16, FA-18, самолеты артиллерийской поддержки AC-130, боевые вертолеты AH-64, самолеты-заправщики и поисково-спасательная авиация. Также будут задействованы ресурсы космических сил, спецназ и пехота.
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 18:27
Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники
 
СШАИзраильСредиземное мореF-15SEF-35B-52
 
 
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