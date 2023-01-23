США и Израиль начали учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS
США и Израиль проводят крупные учения со стратегическими бомбардировщиками и HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США и Израиль начали крупные совместные учения, в которых задействованы стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные системы HIMARS, сообщило американское центральное командование.
Программа маневров "Можжевеловый дуб", которые проводятся в Израиле и восточной части Средиземного моря, включает "широкомасштабные боевые стрельбы" с участием 140 самолетов и вертолетов, 12 кораблей, установок HIMARS и реактивных систем залпового огня.
Союзники будут отрабатывать командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, "электронные атаки", подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов, координацию и разведку при нанесении высокоточных ракетных ударов.
Беспрецедентные по размаху учения в пресс-релизе названы мероприятием, которое США "рутинно" проводят со своими партнерами.
Военные уточняют, что в маневрах принимают участие стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-35, F-15, F-16, FA-18, самолеты артиллерийской поддержки AC-130, боевые вертолеты AH-64, самолеты-заправщики и поисково-спасательная авиация. Также будут задействованы ресурсы космических сил, спецназ и пехота.