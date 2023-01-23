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Почти 3 тысячи нарушений чистоты и порядка выявили в МО с помощью ИИ - РИА Новости, 23.01.2023
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Новости Подмосковья
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Почти 3 тысячи нарушений чистоты и порядка выявили в МО с помощью ИИ
Почти 3 тысячи нарушений чистоты и порядка выявили в МО с помощью ИИ - РИА Новости, 23.01.2023
Почти 3 тысячи нарушений чистоты и порядка выявили в МО с помощью ИИ
Мобильные комплексы ГУСТ в Подмосковье обнаружили свыше 2,8 тысячи нарушений в содержании территорий за неделю. Технологию применяют в Химках, Балашихе,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:44
2023-01-23T19:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мобильные комплексы ГУСТ в Подмосковье обнаружили свыше 2,8 тысячи нарушений в содержании территорий за неделю. Технологию применяют в Химках, Балашихе, Пушкино, Домодедове, Одинцове, Истре, Ленинском округе, Солнечногорске и Власихе. Об этом сообщил телеканал "360".Автомобили ГУСТ с искусственным интеллектом проверяли содержание улиц в девяти муниципалитетах Московской области. Они выявляли нарушения в очистке тротуаров, а также наличие сугробов на пешеходных дорожках и во дворах.Наибольшее количество нарушений выявили в Балашихе. Там обнаружили 707 недочетов. В Мытищах и Пушкинском округе ИИ заметил 266 и 117 нарушений соответственно. Большая часть проблем приходилась на неубранный снег. Также несоответствия стандартам выявили в сфере уборки мусора. Автомобили выявляли и незаконные граффити на стенах.Помимо комплексов ГУСТ за чистотой следят камеры системы "Безопасный регион". Информация о неубранных территориях собирается в том числе с помощью портала "Добродел" и внештатного состава ГУСТ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:44 23.01.2023
 

Почти 3 тысячи нарушений чистоты и порядка выявили в МО с помощью ИИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мобильные комплексы ГУСТ в Подмосковье обнаружили свыше 2,8 тысячи нарушений в содержании территорий за неделю. Технологию применяют в Химках, Балашихе, Пушкино, Домодедове, Одинцове, Истре, Ленинском округе, Солнечногорске и Власихе. Об этом сообщил телеканал "360".
Автомобили ГУСТ с искусственным интеллектом проверяли содержание улиц в девяти муниципалитетах Московской области. Они выявляли нарушения в очистке тротуаров, а также наличие сугробов на пешеходных дорожках и во дворах.
Наибольшее количество нарушений выявили в Балашихе. Там обнаружили 707 недочетов. В Мытищах и Пушкинском округе ИИ заметил 266 и 117 нарушений соответственно. Большая часть проблем приходилась на неубранный снег. Также несоответствия стандартам выявили в сфере уборки мусора. Автомобили выявляли и незаконные граффити на стенах.
Помимо комплексов ГУСТ за чистотой следят камеры системы "Безопасный регион". Информация о неубранных территориях собирается в том числе с помощью портала "Добродел" и внештатного состава ГУСТ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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