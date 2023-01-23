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Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь - РИА Новости, 23.01.2023
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https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846877404.html
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского спасательного ведомства. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:29
2023-01-23T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
лев квициния
аслан бжания
абхазия
донецкая народная республика
херсонская область
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СУХУМ, 23 янв - РИА Новости. Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского спасательного ведомства. Ранее сообщалось, что МЧС Абхазии доставило 200 тонн гуманитарного груза жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за 2022 год. "Руководитель оперативной группы МЧС России в военно-гражданской администрации Херсонской области, генерал-майор Павленко направил благодарственное письмо в адрес министра по ЧС РА, генерал-лейтенанта Льва Квициния", - говорится в сообщении. В письме выражается признательность сотрудникам спасательного ведомства Абхазии за доставку в конце минувшего года гуманитарного груза для жителей Херсонской области. Гуманитарная акция проводилась по поручению президента Абхазии Аслана Бжании. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846830186.html
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в мире, лев квициния, аслан бжания, абхазия, донецкая народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лев Квициния, Аслан Бжания, Абхазия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
17:29 23.01.2023
 
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь

Власти Херсонской области в письме выразили благодарность МЧС Абхазии за гумпомощь

© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник МЧС Абхазии
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сотрудник МЧС Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 23 янв - РИА Новости. Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского спасательного ведомства.
Ранее сообщалось, что МЧС Абхазии доставило 200 тонн гуманитарного груза жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за 2022 год.
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"Руководитель оперативной группы МЧС России в военно-гражданской администрации Херсонской области, генерал-майор Павленко направил благодарственное письмо в адрес министра по ЧС РА, генерал-лейтенанта Льва Квициния", - говорится в сообщении.
В письме выражается признательность сотрудникам спасательного ведомства Абхазии за доставку в конце минувшего года гуманитарного груза для жителей Херсонской области.
Гуманитарная акция проводилась по поручению президента Абхазии Аслана Бжании.
Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛев КвицинияАслан БжанияАбхазияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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