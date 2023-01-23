https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846877404.html

Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь

Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь - РИА Новости, 23.01.2023

Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь

Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского спасательного ведомства. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:29

2023-01-23T17:29

2023-01-23T17:29

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херсонская область

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СУХУМ, 23 янв - РИА Новости. Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского спасательного ведомства. Ранее сообщалось, что МЧС Абхазии доставило 200 тонн гуманитарного груза жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за 2022 год. "Руководитель оперативной группы МЧС России в военно-гражданской администрации Херсонской области, генерал-майор Павленко направил благодарственное письмо в адрес министра по ЧС РА, генерал-лейтенанта Льва Квициния", - говорится в сообщении. В письме выражается признательность сотрудникам спасательного ведомства Абхазии за доставку в конце минувшего года гуманитарного груза для жителей Херсонской области. Гуманитарная акция проводилась по поручению президента Абхазии Аслана Бжании. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.

https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846830186.html

https://ria.ru/20221223/gumpomosch-1840953445.html

абхазия

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херсонская область

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в мире, лев квициния, аслан бжания, абхазия, донецкая народная республика, херсонская область