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Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского спасательного ведомства. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:29
2023-01-23T17:29
2023-01-23T17:29
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лев квициния
аслан бжания
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СУХУМ, 23 янв - РИА Новости. Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского спасательного ведомства. Ранее сообщалось, что МЧС Абхазии доставило 200 тонн гуманитарного груза жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за 2022 год. "Руководитель оперативной группы МЧС России в военно-гражданской администрации Херсонской области, генерал-майор Павленко направил благодарственное письмо в адрес министра по ЧС РА, генерал-лейтенанта Льва Квициния", - говорится в сообщении. В письме выражается признательность сотрудникам спасательного ведомства Абхазии за доставку в конце минувшего года гуманитарного груза для жителей Херсонской области. Гуманитарная акция проводилась по поручению президента Абхазии Аслана Бжании. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846830186.html
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в мире, лев квициния, аслан бжания, абхазия, донецкая народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лев Квициния, Аслан Бжания, Абхазия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
Власти Херсонской области поблагодарили МЧС Абхазии за гуманитарную помощь
Власти Херсонской области в письме выразили благодарность МЧС Абхазии за гумпомощь