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Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846830186.html
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2023
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области
Сотрудники российской военной полиции доставили в детские сады Мелитопольского района Запорожской области гуманитарную помощь, собранную в том числе в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:45
2023-01-23T15:45
специальная военная операция на украине
краснодарский край
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 23 янв - РИА Новости. Сотрудники российской военной полиции доставили в детские сады Мелитопольского района Запорожской области гуманитарную помощь, собранную в том числе в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости. В ее состав вошли игрушки, книжки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества. "Сегодня у нас огромный праздник, потому что во все детские сады доставили игрушки, различные принадлежности. Их настолько много, мы даже не видели такого количества. Очень приятно, что Краснодарский край так нам помогает в это тяжелое время", - сказал журналистам глава Акимовской администрации Максим Зубарев. Он отметил, что Краснодарский край оказывал помощь району и ранее, в том числе к новогодним праздникам.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846249643.html
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краснодарский край, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Запорожская область
15:45 23.01.2023
 
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области

Российские военные передали гумпомощь в детсады Мелитопольского района Запорожской области

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Вооруженные силы РФ . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 23 янв - РИА Новости. Сотрудники российской военной полиции доставили в детские сады Мелитопольского района Запорожской области гуманитарную помощь, собранную в том числе в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости.
В ее состав вошли игрушки, книжки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества.
"Сегодня у нас огромный праздник, потому что во все детские сады доставили игрушки, различные принадлежности. Их настолько много, мы даже не видели такого количества. Очень приятно, что Краснодарский край так нам помогает в это тяжелое время", - сказал журналистам глава Акимовской администрации Максим Зубарев.
Он отметил, что Краснодарский край оказывал помощь району и ранее, в том числе к новогодним праздникам.
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