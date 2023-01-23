https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846830186.html
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2023
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области
Сотрудники российской военной полиции доставили в детские сады Мелитопольского района Запорожской области гуманитарную помощь, собранную в том числе в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:45
2023-01-23T15:45
2023-01-23T15:45
специальная военная операция на украине
краснодарский край
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_c5a3e9bdcf829d1f05a6d304e01d04bb.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 23 янв - РИА Новости. Сотрудники российской военной полиции доставили в детские сады Мелитопольского района Запорожской области гуманитарную помощь, собранную в том числе в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости. В ее состав вошли игрушки, книжки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества. "Сегодня у нас огромный праздник, потому что во все детские сады доставили игрушки, различные принадлежности. Их настолько много, мы даже не видели такого количества. Очень приятно, что Краснодарский край так нам помогает в это тяжелое время", - сказал журналистам глава Акимовской администрации Максим Зубарев. Он отметил, что Краснодарский край оказывал помощь району и ранее, в том числе к новогодним праздникам.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846249643.html
краснодарский край
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c36be6accccc751c22c38e34091a632.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Запорожская область
Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области
Российские военные передали гумпомощь в детсады Мелитопольского района Запорожской области