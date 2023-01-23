https://ria.ru/20230123/gumpomosch-1846830186.html

Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области

Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2023

Российские военные передали гумпомощь в детсады Запорожской области

Сотрудники российской военной полиции доставили в детские сады Мелитопольского района Запорожской области гуманитарную помощь, собранную в том числе в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:45

2023-01-23T15:45

2023-01-23T15:45

специальная военная операция на украине

краснодарский край

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 23 янв - РИА Новости. Сотрудники российской военной полиции доставили в детские сады Мелитопольского района Запорожской области гуманитарную помощь, собранную в том числе в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости. В ее состав вошли игрушки, книжки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества. "Сегодня у нас огромный праздник, потому что во все детские сады доставили игрушки, различные принадлежности. Их настолько много, мы даже не видели такого количества. Очень приятно, что Краснодарский край так нам помогает в это тяжелое время", - сказал журналистам глава Акимовской администрации Максим Зубарев. Он отметил, что Краснодарский край оказывал помощь району и ранее, в том числе к новогодним праздникам.

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846249643.html

краснодарский край

запорожская область

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краснодарский край, запорожская область