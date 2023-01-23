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На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/gosduma-1846774177.html
На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы
На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.01.2023
На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы
На Украине заочно будут судить 55 депутатов Государственной думы РФ, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, их обвиняют в посягательстве на... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:46
2023-01-23T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
служба безопасности украины
вячеслав володин
николай валуев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине заочно будут судить 55 депутатов Государственной думы РФ, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник. "Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов Государственной думы России", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Депутатов обвиняют в том, что 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем 22 февраля проголосовали за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. "На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что ведомство направило в суд обвинительные акты в отношении депутатов Государственной думы РФ, среди которых Николай Валуев, Мария Бутина, Вячеслав Володин, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков, Владимир Бурматов, Олег Гарин, Аркадий Пономарев, Владислав Резник, Петр Аммосов, Анатолий Аксаков. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230116/sbu-1845141025.html
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в мире, украина, россия, госдума рф, служба безопасности украины, вячеслав володин, николай валуев, мария бутина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Служба безопасности Украины, Вячеслав Володин, Николай Валуев, Мария Бутина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:46 23.01.2023
 
На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы

СБУ заявила о планах заочно судить 55 депутатов Госдумы, в том числе спикера Володина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине заочно будут судить 55 депутатов Государственной думы РФ, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник.
"Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов Государственной думы России", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Депутатов обвиняют в том, что 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем 22 февраля проголосовали за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.
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"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что ведомство направило в суд обвинительные акты в отношении депутатов Государственной думы РФ, среди которых Николай Валуев, Мария Бутина, Вячеслав Володин, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков, Владимир Бурматов, Олег Гарин, Аркадий Пономарев, Владислав Резник, Петр Аммосов, Анатолий Аксаков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГосдума РФСлужба безопасности УкраиныВячеслав ВолодинНиколай ВалуевМария БутинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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