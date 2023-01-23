https://ria.ru/20230123/gosduma-1846774177.html

На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы

На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.01.2023

На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы

На Украине заочно будут судить 55 депутатов Государственной думы РФ, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, их обвиняют в посягательстве на... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:46

2023-01-23T13:46

2023-01-23T13:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине заочно будут судить 55 депутатов Государственной думы РФ, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник. "Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов Государственной думы России", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Депутатов обвиняют в том, что 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем 22 февраля проголосовали за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. "На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что ведомство направило в суд обвинительные акты в отношении депутатов Государственной думы РФ, среди которых Николай Валуев, Мария Бутина, Вячеслав Володин, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков, Владимир Бурматов, Олег Гарин, Аркадий Пономарев, Владислав Резник, Петр Аммосов, Анатолий Аксаков. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230116/sbu-1845141025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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