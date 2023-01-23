https://ria.ru/20230123/genshtab-1846941538.html

Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации

Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023

Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации

В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:28

2023-01-23T22:28

2023-01-23T23:24

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

валерий герасимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_485:55:2821:1369_1920x0_80_0_0_5c9239e5650879a6464a5b042e13a869.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз, сообщил в интервью изданию "Аргументы и факты" начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.По его словам, сейчас в Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.Он уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и ее пришлось исправлять на ходу, сообщил генерал.Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в спецоперации.

https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846746867.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, валерий герасимов