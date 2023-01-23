https://ria.ru/20230123/genshtab-1846941538.html
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации
В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:28
2023-01-23T22:28
2023-01-23T23:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
валерий герасимов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз, сообщил в интервью изданию "Аргументы и факты" начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.По его словам, сейчас в Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.Он уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и ее пришлось исправлять на ходу, сообщил генерал.Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в спецоперации.
https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846746867.html
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россия, безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Валерий Герасимов
22:28 23.01.2023 (обновлено: 23:24 23.01.2023)
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации
Герасимов: личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей спецоперации