Рейтинг@Mail.ru
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/genshtab-1846941538.html
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации
В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:28
2023-01-23T23:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
валерий герасимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_485:55:2821:1369_1920x0_80_0_0_5c9239e5650879a6464a5b042e13a869.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз, сообщил в интервью изданию "Аргументы и факты" начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.По его словам, сейчас в Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.Он уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и ее пришлось исправлять на ходу, сообщил генерал.Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в спецоперации.
https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846746867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_299:0:2966:2000_1920x0_80_0_0_e8b221f727cc1b8aad56243fc3ffd71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Валерий Герасимов
22:28 23.01.2023 (обновлено: 23:24 23.01.2023)
 
Герасимов прокомментировал работу Генштаба по достижению целей спецоперации

Герасимов: личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз, сообщил в интервью изданию "Аргументы и факты" начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, сейчас в Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 17:46Специальная военная операция на Украине
Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой
Он уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и ее пришлось исправлять на ходу, сообщил генерал.
Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в спецоперации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала