https://ria.ru/20230123/gazoprovod-1846667609.html

В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ

В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023

В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела со стороны украинских войск поступают сведения о повреждении газопровода. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T00:34

2023-01-23T00:34

2023-01-23T00:34

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

горловка

сцкк

иван приходько

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела со стороны украинских войск поступают сведения о повреждении газопровода. Представительство ДНР в СЦКК также сообщает, что в результате обстрелов зафиксированы повреждения газопровода по улице Сухумской.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, сцкк, иван приходько