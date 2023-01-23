https://ria.ru/20230123/gazoprovod-1846667609.html
В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ
В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела со стороны украинских войск поступают сведения о повреждении газопровода. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T00:34
2023-01-23T00:34
2023-01-23T00:34
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
горловка
сцкк
иван приходько
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела со стороны украинских войск поступают сведения о повреждении газопровода. Представительство ДНР в СЦКК также сообщает, что в результате обстрелов зафиксированы повреждения газопровода по улице Сухумской.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, сцкк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Иван Приходько
В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ
Приходько: после обстрела со стороны ВСУ поступают сведения о повреждении газопровода