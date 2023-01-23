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ACER: механизм ограничения цен на газ в ЕС пока не повлиял на его стоимость - РИА Новости, 23.01.2023
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ACER: механизм ограничения цен на газ в ЕС пока не повлиял на его стоимость
ACER: механизм ограничения цен на газ в ЕС пока не повлиял на его стоимость - РИА Новости, 23.01.2023
ACER: механизм ограничения цен на газ в ЕС пока не повлиял на его стоимость
Создание в Евросоюзе так называемого механизма коррекции рынка, направленного на ограничение всплесков цен на газ, пока никак не повлияло на стоимость этого... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:55
2023-01-23T17:55
экономика
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Создание в Евросоюзе так называемого механизма коррекции рынка, направленного на ограничение всплесков цен на газ, пока никак не повлияло на стоимость этого топлива, говорится в сообщении Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER). "Пока ACER не выявило значительных воздействий, положительных или отрицательных, которые можно было бы однозначно и напрямую отнести к принятию регулирования о механизме коррекции рынка", - говорится в сообщении. Вступление в силу этого законодательства совпало со временем, когда цены на голубое топливо были значительно ниже, в частности, по сравнению со второй половиной 2022 года, отмечает агентство. "ACER не может сделать вывод о том, что такая динамика рынка в первые недели 2023 года является прямым или косвенным следствием одобрения регулирования о механизме коррекции рынка", - отмечается в релизе. Однако агентство не исключает какого-либо влияния этого механизма на финансовые и энергетические рынки в будущем. Цены на газ в Евросоюзе в прошлом году били рекорды, ЕС принимал меры по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, в декабре он создал механизм коррекции рынка, который начнёт действовать с 15 февраля. Речь идет о механизме ценового вмешательства, который нацелен на производные финансовые инструменты, торгуемые на биржах ЕС, со сроком погашения от одного до 12 месяцев, напоминает ACER. Ранее сообщалось, что механизм будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Пока механизм активен, не будут допускаться транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше специального динамического лимита. Этот потолок представляет собой индикативную цену на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро. Если такая цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро. После активации механизма динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет находится ниже уровня в 180 евро за МВт.ч. в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован. Действие механизма пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.
https://ria.ru/20230122/germaniya-1846639710.html
https://ria.ru/20230117/gaz-1845450937.html
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экономика, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия
17:55 23.01.2023
 
ACER: механизм ограничения цен на газ в ЕС пока не повлиял на его стоимость

ACER: механизм ограничения цен на газ в ЕС пока никак не повлиял на его стоимость

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Создание в Евросоюзе так называемого механизма коррекции рынка, направленного на ограничение всплесков цен на газ, пока никак не повлияло на стоимость этого топлива, говорится в сообщении Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER).
"Пока ACER не выявило значительных воздействий, положительных или отрицательных, которые можно было бы однозначно и напрямую отнести к принятию регулирования о механизме коррекции рынка", - говорится в сообщении.
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Вступление в силу этого законодательства совпало со временем, когда цены на голубое топливо были значительно ниже, в частности, по сравнению со второй половиной 2022 года, отмечает агентство.
"ACER не может сделать вывод о том, что такая динамика рынка в первые недели 2023 года является прямым или косвенным следствием одобрения регулирования о механизме коррекции рынка", - отмечается в релизе.
Однако агентство не исключает какого-либо влияния этого механизма на финансовые и энергетические рынки в будущем.
Цены на газ в Евросоюзе в прошлом году били рекорды, ЕС принимал меры по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, в декабре он создал механизм коррекции рынка, который начнёт действовать с 15 февраля.
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Речь идет о механизме ценового вмешательства, который нацелен на производные финансовые инструменты, торгуемые на биржах ЕС, со сроком погашения от одного до 12 месяцев, напоминает ACER.
Ранее сообщалось, что механизм будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.
Пока механизм активен, не будут допускаться транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше специального динамического лимита. Этот потолок представляет собой индикативную цену на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро. Если такая цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро.
После активации механизма динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет находится ниже уровня в 180 евро за МВт.ч. в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован.
Действие механизма пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.
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