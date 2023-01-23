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В Италии назвали сроки отказа от российского газа - РИА Новости, 23.01.2023
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В Италии назвали сроки отказа от российского газа
В Италии назвали сроки отказа от российского газа - РИА Новости, 23.01.2023
В Италии назвали сроки отказа от российского газа
Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, заявил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:35
2023-01-23T13:35
экономика
италия
eni
природный газ
алжир (республика)
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РИМ, 23 янв - РИА Новости. Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, заявил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в Алжире, где он находится по случаю визита премьер-министра Джорджи Мелони. Глава Eni подтвердил, что в рамках работы по отказу от поставок российского газа Рим делает серьезную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром. "Мы ежегодно обновляем договоренности по объемам. Достаточно сказать, что всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 миллиарда кубометров, сейчас он дает 25 миллиардов, а будущем году мы дойдем до 28 миллиардов. В 2024-2025 годах мы превзойдем и этот результат. Это действительно стратегический партнер, который сильно помогает Италии", - отметил он. Ранее Дескалци заявлял, что в 2023 году Италии удастся заместить около 80% импортируемого из России газа, или 17,6 миллиарда кубометров. Ожидается, что в ходе нынешнего визита Мелони в Алжир Eni и алжирская государственная Sonatrach подпишут соглашение о дальнейшем расширении поставок газа на Апеннины. По информации местных СМИ, речь может идти о увеличении объемов до 35 миллиардов кубометров газа. Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846586121.html
https://ria.ru/20221220/potolok-1839976157.html
италия
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экономика, италия, eni , природный газ, алжир (республика)
Экономика, Италия, Eni , Природный газ, Алжир (республика)
13:35 23.01.2023
 
В Италии назвали сроки отказа от российского газа

Глава Eni Дескалци: Италия полностью откажется от российского газа зимой 2024-2025 года

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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РИМ, 23 янв - РИА Новости. Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, заявил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в Алжире, где он находится по случаю визита премьер-министра Джорджи Мелони.
"Перспективы обнуления поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года. Я бы сказал: продолжая в том же духе, дело идет в правильном направлении", - приводит слова Дескалци информагентство Askanews.
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Глава Eni подтвердил, что в рамках работы по отказу от поставок российского газа Рим делает серьезную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром. "Мы ежегодно обновляем договоренности по объемам. Достаточно сказать, что всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 миллиарда кубометров, сейчас он дает 25 миллиардов, а будущем году мы дойдем до 28 миллиардов. В 2024-2025 годах мы превзойдем и этот результат. Это действительно стратегический партнер, который сильно помогает Италии", - отметил он.
Ранее Дескалци заявлял, что в 2023 году Италии удастся заместить около 80% импортируемого из России газа, или 17,6 миллиарда кубометров.
Ожидается, что в ходе нынешнего визита Мелони в Алжир Eni и алжирская государственная Sonatrach подпишут соглашение о дальнейшем расширении поставок газа на Апеннины. По информации местных СМИ, речь может идти о увеличении объемов до 35 миллиардов кубометров газа.
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
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ЭкономикаИталияEniПриродный газАлжир (республика)
 
 
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