https://ria.ru/20230123/gaz-1846770634.html

В Италии назвали сроки отказа от российского газа

В Италии назвали сроки отказа от российского газа - РИА Новости, 23.01.2023

В Италии назвали сроки отказа от российского газа

Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, заявил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:35

2023-01-23T13:35

2023-01-23T13:35

экономика

италия

eni

природный газ

алжир (республика)

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РИМ, 23 янв - РИА Новости. Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, заявил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в Алжире, где он находится по случаю визита премьер-министра Джорджи Мелони. Глава Eni подтвердил, что в рамках работы по отказу от поставок российского газа Рим делает серьезную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром. "Мы ежегодно обновляем договоренности по объемам. Достаточно сказать, что всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 миллиарда кубометров, сейчас он дает 25 миллиардов, а будущем году мы дойдем до 28 миллиардов. В 2024-2025 годах мы превзойдем и этот результат. Это действительно стратегический партнер, который сильно помогает Италии", - отметил он. Ранее Дескалци заявлял, что в 2023 году Италии удастся заместить около 80% импортируемого из России газа, или 17,6 миллиарда кубометров. Ожидается, что в ходе нынешнего визита Мелони в Алжир Eni и алжирская государственная Sonatrach подпишут соглашение о дальнейшем расширении поставок газа на Апеннины. По информации местных СМИ, речь может идти о увеличении объемов до 35 миллиардов кубометров газа. Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846586121.html

https://ria.ru/20221220/potolok-1839976157.html

италия

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия, eni , природный газ, алжир (республика)