https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html

В ДНР образовали региональное управление ФСБ

В ДНР образовали региональное управление ФСБ - РИА Новости, 23.01.2023

В ДНР образовали региональное управление ФСБ

Управление ФСБ России образовано в ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:17

2023-01-23T10:17

2023-01-23T13:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Управление ФСБ России образовано в ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность