https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html
В ДНР образовали региональное управление ФСБ
В ДНР образовали региональное управление ФСБ - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР образовали региональное управление ФСБ
Управление ФСБ России образовано в ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:17
2023-01-23T10:17
2023-01-23T13:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Управление ФСБ России образовано в ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
10:17 23.01.2023 (обновлено: 13:32 23.01.2023)
В ДНР образовали региональное управление ФСБ
Генерал-майор Олег Боломожнов возглавил созданное управление ФСБ по ДНР