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В ДНР образовали региональное управление ФСБ - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html
В ДНР образовали региональное управление ФСБ
В ДНР образовали региональное управление ФСБ - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР образовали региональное управление ФСБ
Управление ФСБ России образовано в ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:17
2023-01-23T13:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Управление ФСБ России образовано в ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
10:17 23.01.2023 (обновлено: 13:32 23.01.2023)
 
В ДНР образовали региональное управление ФСБ

Генерал-майор Олег Боломожнов возглавил созданное управление ФСБ по ДНР

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Управление ФСБ России образовано в ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 декабря 2022 года на территории Донецкой Народной Республики образовано Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Начальником УФСБ России по Донецкой Народной Республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram- канале.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 12:13Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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