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В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана - РИА Новости, 23.01.2023
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В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана
В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана - РИА Новости, 23.01.2023
В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" на... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:59
2023-01-23T09:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции. За прошедшие годы в ходе эксплуатации появились разрушения покрытия парапетов и чаши, требуется замена насосов и другого оборудования, обновление сложнейших акустической и электронной систем управления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт завершится весной этого года к старту сезона фонтанов. "В рамках проекта полностью заменим электронную систему управления фонтаном, акустическую систему и усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование, системы электро- и водоснабжения. Обновим гранитную облицовку чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения", - рассказал Бирюков. По его словам, в общей сложности предстоит заменить более 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. На финальном этапе установят новые системы видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что специалисты будут работать внутри технологических укрытий - "тепляков". Тяжелые строительные материалы и оборудование доставят к сооружению специальным самоходным паромом. "После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций", - отметил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:59 23.01.2023
 
В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана

Бирюков: капремонт светодинамического фонтана начался в парке музея-заповедника "Царицыно"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗащитный надувной купол над фонтаном в парке "Царицыно" в Москве
Защитный надувной купол над фонтаном в парке Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Защитный надувной купол над фонтаном в парке "Царицыно" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции. За прошедшие годы в ходе эксплуатации появились разрушения покрытия парапетов и чаши, требуется замена насосов и другого оборудования, обновление сложнейших акустической и электронной систем управления", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт завершится весной этого года к старту сезона фонтанов.
"В рамках проекта полностью заменим электронную систему управления фонтаном, акустическую систему и усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование, системы электро- и водоснабжения. Обновим гранитную облицовку чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения", - рассказал Бирюков.
По его словам, в общей сложности предстоит заменить более 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. На финальном этапе установят новые системы видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию.
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Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что специалисты будут работать внутри технологических укрытий - "тепляков". Тяжелые строительные материалы и оборудование доставят к сооружению специальным самоходным паромом.
"После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций", - отметил Бирюков.
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