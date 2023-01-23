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В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана

В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана - РИА Новости, 23.01.2023

В парке "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" на... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:59

2023-01-23T09:59

2023-01-23T09:59

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции. За прошедшие годы в ходе эксплуатации появились разрушения покрытия парапетов и чаши, требуется замена насосов и другого оборудования, обновление сложнейших акустической и электронной систем управления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт завершится весной этого года к старту сезона фонтанов. "В рамках проекта полностью заменим электронную систему управления фонтаном, акустическую систему и усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование, системы электро- и водоснабжения. Обновим гранитную облицовку чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения", - рассказал Бирюков. По его словам, в общей сложности предстоит заменить более 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. На финальном этапе установят новые системы видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что специалисты будут работать внутри технологических укрытий - "тепляков". Тяжелые строительные материалы и оборудование доставят к сооружению специальным самоходным паромом. "После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций", - отметил Бирюков.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва