https://ria.ru/20230123/evrosovet-1846714568.html

В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине

В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине - РИА Новости, 23.01.2023

В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:44

2023-01-23T10:44

2023-01-23T11:46

специальная военная операция на украине

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украина

киев

евросовет

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее. "Ближайшие недели, две или три, являются решающими... То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", - заявил Мишель в интервью испанской газете Mundo. Он отметил необходимость и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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в мире, шарль мишель, украина, киев, евросовет