https://ria.ru/20230123/evrosovet-1846714568.html
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:44
2023-01-23T10:44
2023-01-23T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
шарль мишель
украина
киев
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_0:6:1503:851_1920x0_80_0_0_860056b63629451bb9f880ec7d95b7bf.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее. "Ближайшие недели, две или три, являются решающими... То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", - заявил Мишель в интервью испанской газете Mundo. Он отметил необходимость и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_62:0:1411:1012_1920x0_80_0_0_4945e3526304df65c7f6001db85a4cd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарль мишель, украина, киев, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шарль Мишель, Украина, Киев, Евросовет
10:44 23.01.2023 (обновлено: 11:46 23.01.2023)
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине
Глава Евросовета Мишель назвал ближайшие две-три недели решающими в конфликте на Украине