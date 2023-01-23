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В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/evrosovet-1846714568.html
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:44
2023-01-23T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
шарль мишель
украина
киев
евросовет
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее. "Ближайшие недели, две или три, являются решающими... То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", - заявил Мишель в интервью испанской газете Mundo. Он отметил необходимость и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.
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в мире, шарль мишель, украина, киев, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шарль Мишель, Украина, Киев, Евросовет
10:44 23.01.2023 (обновлено: 11:46 23.01.2023)
 
В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине

Глава Евросовета Мишель назвал ближайшие две-три недели решающими в конфликте на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее.
"Ближайшие недели, две или три, являются решающими... То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", - заявил Мишель в интервью испанской газете Mundo.
Он отметил необходимость и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШарль МишельУкраинаКиевЕвросовет
 
 
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