https://ria.ru/20230123/es-1846749472.html
Главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине
Главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине - РИА Новости, 23.01.2023
Главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине
Главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро, заявила министр иностранных дел Франции... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:29
2023-01-23T12:29
2023-01-23T12:40
в мире
украина
франция
евросоюз
катрин колонна
сергей лавров
россия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна."Здесь в Брюсселе мы обсудим возможность выделения нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро", - сообщила Колонна журналистам в Брюсселе, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе.Ранее источник в ЕС сообщил, что новый транш военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846748615.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
украина
франция
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8143c579a3bd5f7ab3eafc2c90747b6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, евросоюз, катрин колонна, сергей лавров, россия, брюссель, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Франция, Евросоюз, Катрин Колонна, Сергей Лавров, Россия, Брюссель, НАТО, Еврокомиссия
12:29 23.01.2023 (обновлено: 12:40 23.01.2023)
Главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине
Колонна: главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине в 500 миллионов евро