https://ria.ru/20230123/es-1846749472.html

Главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине

Главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине - РИА Новости, 23.01.2023

Главы МИД ЕС обсудят выделение нового транша помощи Украине

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро, заявила министр иностранных дел Франции... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:29

2023-01-23T12:29

2023-01-23T12:40

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франция

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катрин колонна

сергей лавров

россия

брюссель

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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна."Здесь в Брюсселе мы обсудим возможность выделения нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро", - сообщила Колонна журналистам в Брюсселе, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе.Ранее источник в ЕС сообщил, что новый транш военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846748615.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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франция

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брюссель

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в мире, украина, франция, евросоюз, катрин колонна, сергей лавров, россия, брюссель, нато, еврокомиссия