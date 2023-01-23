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Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
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Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции, пишут СМИ
Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО, пишет газета... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:01
2023-01-23T07:01
в мире
турция
швеция
стокгольм (город)
хулуси акар
нато
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО, пишет газета Posta. "На внешнеполитическом фронте происходят события на линии Анкара-Стокгольм. Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. На заседании кабинета министров также будет обсуждаться растущая напряженность в отношениях между двумя странами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - пишет издание. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846349083.html
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турция
швеция
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в мире, турция, швеция, стокгольм (город), хулуси акар, нато
В мире, Турция, Швеция, Стокгольм (город), Хулуси Акар, НАТО
07:01 23.01.2023
 
Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции, пишут СМИ

Posta: Эрдоган в понедельник обсудит процесс вступления Швеции в НАТО с кабмином Турции

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО, пишет газета Posta.
"На внешнеполитическом фронте происходят события на линии Анкара-Стокгольм. Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. На заседании кабинета министров также будет обсуждаться растущая напряженность в отношениях между двумя странами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - пишет издание.
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Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
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В миреТурцияШвецияСтокгольм (город)Хулуси АкарНАТО
 
 
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