Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции, пишут СМИ
Posta: Эрдоган в понедельник обсудит процесс вступления Швеции в НАТО с кабмином Турции
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО, пишет газета Posta.
"На внешнеполитическом фронте происходят события на линии Анкара-Стокгольм. Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. На заседании кабинета министров также будет обсуждаться растущая напряженность в отношениях между двумя странами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - пишет издание.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
22 января, 12:04Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции