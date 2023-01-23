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Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом
Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом - РИА Новости, 23.01.2023
Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом
Американский предприниматель Илон Маск считает, что итоги международного экономического форума в Давосе можно описать одним эмодзи - спящим смайликом. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:56
2023-01-23T14:56
2023-01-23T15:08
илон маск
давос
всемирный экономический форум в давосе
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что итоги международного экономического форума в Давосе можно описать одним эмодзи - спящим смайликом. Ранее выяснилось, что Маск, заявивший об отказе участвовать в этом форуме из-за того, что он "чертовски скучный", на самом деле не был туда приглашен. При этом, по данным Forbes, бизнесмен занимает второе место в списке самых богатых людей планеты. В понедельник Маск написал в принадлежащей ему соцсети Twitter, что кратко описать итоги экономического форума в Давосе можно одним эмодзи, и поставил спящий смайлик. Так он отреагировал на твит одного из участников форума с перечислением всех, по его мнению, ключевых событий мероприятия. Всемирный экономический форум прошел в швейцарском Давосе с 16 по 20 января.
https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире
Илон Маск, Давос, Всемирный экономический форум в Давосе, В мире
14:56 23.01.2023 (обновлено: 15:08 23.01.2023)
Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом
Илон Маск описал итоги форума в Давосе эмодзи в виде спящего смайлика
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск считает, что итоги международного экономического форума в Давосе можно описать
одним эмодзи - спящим смайликом.
Ранее выяснилось, что Маск, заявивший об отказе участвовать в этом форуме из-за того, что он "чертовски скучный", на самом деле не был туда приглашен. При этом, по данным Forbes, бизнесмен занимает второе место в списке самых богатых людей планеты.
В понедельник Маск написал в принадлежащей ему соцсети Twitter, что кратко описать итоги экономического форума в Давосе можно одним эмодзи, и поставил спящий смайлик. Так он отреагировал на твит одного из участников форума с перечислением всех, по его мнению, ключевых событий мероприятия.
Всемирный экономический форум прошел в швейцарском Давосе с 16 по 20 января.