https://ria.ru/20230123/emodzi-1846804344.html

Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом

Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом - РИА Новости, 23.01.2023

Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом

Американский предприниматель Илон Маск считает, что итоги международного экономического форума в Давосе можно описать одним эмодзи - спящим смайликом. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:56

2023-01-23T14:56

2023-01-23T15:08

илон маск

давос

всемирный экономический форум в давосе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823118684_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_58d12b24c9c00ea068109866bf2b45ab.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что итоги международного экономического форума в Давосе можно описать одним эмодзи - спящим смайликом. Ранее выяснилось, что Маск, заявивший об отказе участвовать в этом форуме из-за того, что он "чертовски скучный", на самом деле не был туда приглашен. При этом, по данным Forbes, бизнесмен занимает второе место в списке самых богатых людей планеты. В понедельник Маск написал в принадлежащей ему соцсети Twitter, что кратко описать итоги экономического форума в Давосе можно одним эмодзи, и поставил спящий смайлик. Так он отреагировал на твит одного из участников форума с перечислением всех, по его мнению, ключевых событий мероприятия. Всемирный экономический форум прошел в швейцарском Давосе с 16 по 20 января.

https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

илон маск, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире