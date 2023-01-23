https://ria.ru/20230123/ekonomika-1846720520.html

Потанин указал на удивительную устойчивость российской экономики

Потанин указал на удивительную устойчивость российской экономики - РИА Новости, 23.01.2023

Потанин указал на удивительную устойчивость российской экономики

Российская экономика оказалась на удивление устойчивой к западным санкциям, несмотря на давление со стороны недружественных стран, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:00

2023-01-23T11:00

2023-01-23T11:49

владимир потанин

владимир путин

украина

сша

россия

рбк (медиагруппа)

норильский никель

экономика

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская экономика оказалась на удивление устойчивой к западным санкциям, несмотря на давление со стороны недружественных стран, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин.Бизнесмен разделил последствия от рестрикций на два типа — производственный и бытовой."В производственном плане понятно, что поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в личном плане ограничены передвижения, ограничены коммуникации", — пояснил он.По словам Потанина, дополнительные проблемы создают попытки "пропагандистской машины недружественных стран" оказывать давление."Но это не значит, что не нужно работать. Можно и нужно", — подчеркнул предприниматель.При этом он высоко оценил работу правительства по стимулированию инвестиций, отметив, что процесс должен продолжаться, в том числе в отношении замещения иностранных вложений.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846694749.html

https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир потанин, владимир путин, украина, сша, россия, рбк (медиагруппа), норильский никель, экономика