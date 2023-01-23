https://ria.ru/20230123/ekonomika-1846720520.html
Потанин указал на удивительную устойчивость российской экономики
Потанин указал на удивительную устойчивость российской экономики - РИА Новости, 23.01.2023
Потанин указал на удивительную устойчивость российской экономики
Российская экономика оказалась на удивление устойчивой к западным санкциям, несмотря на давление со стороны недружественных стран, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:00
2023-01-23T11:00
2023-01-23T11:49
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская экономика оказалась на удивление устойчивой к западным санкциям, несмотря на давление со стороны недружественных стран, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин.Бизнесмен разделил последствия от рестрикций на два типа — производственный и бытовой."В производственном плане понятно, что поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в личном плане ограничены передвижения, ограничены коммуникации", — пояснил он.По словам Потанина, дополнительные проблемы создают попытки "пропагандистской машины недружественных стран" оказывать давление."Но это не значит, что не нужно работать. Можно и нужно", — подчеркнул предприниматель.При этом он высоко оценил работу правительства по стимулированию инвестиций, отметив, что процесс должен продолжаться, в том числе в отношении замещения иностранных вложений.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846694749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир потанин, владимир путин, украина, сша, россия, рбк (медиагруппа), норильский никель, экономика
Владимир Потанин, Владимир Путин, Украина, США, Россия, РБК (медиагруппа), Норильский никель, Экономика
11:00 23.01.2023 (обновлено: 11:49 23.01.2023)
Потанин указал на удивительную устойчивость российской экономики
Бизнесмен Потанин: российская экономика оказалась на удивление устойчивой к санкциям
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Российская экономика оказалась на удивление устойчивой к западным санкциям, несмотря на давление со стороны недружественных стран, заявил в интервью РБК
владелец "Норникеля" Владимир Потанин.
Бизнесмен разделил последствия от рестрикций на два типа — производственный и бытовой.
"В производственном плане понятно, что поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в личном плане ограничены передвижения, ограничены коммуникации", — пояснил он.
По словам Потанина, дополнительные проблемы создают попытки "пропагандистской машины недружественных стран" оказывать давление.
"Но это не значит, что не нужно работать. Можно и нужно", — подчеркнул предприниматель.
При этом он высоко оценил работу правительства по стимулированию инвестиций, отметив, что процесс должен продолжаться, в том числе в отношении замещения иностранных вложений.
После начала российской военной спецоперации на Украине
западные страны усилили санкционное давление на Москву
, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США
и Европе
. Как отмечал президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.