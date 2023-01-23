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Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами - РИА Новости, 23.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230123/efremov-1846919933.html
Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами
Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами - РИА Новости, 23.01.2023
Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в Алексеевском... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:00
2023-01-23T20:28
михаил ефремов
культура
белгородская область
московский городской суд
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в Алексеевском суде Белгородской области.Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.Заключенный вправе просить о замене наказания, отбыв в тюрьме треть назначенного срока.Согласно законодательству, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний.
https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html
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михаил ефремов, белгородская область, московский городской суд
Михаил Ефремов, Культура, Белгородская область, Московский городской суд
20:00 23.01.2023 (обновлено: 20:28 23.01.2023)
 
Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами

Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок в колонии принудительными работами

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в Алексеевском суде Белгородской области.

"В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", — рассказал собеседник агентства.

Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.
Заключенный вправе просить о замене наказания, отбыв в тюрьме треть назначенного срока.
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Согласно законодательству, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний.
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