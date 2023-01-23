https://ria.ru/20230123/efremov-1846919933.html

Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами

Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами - РИА Новости, 23.01.2023

Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в Алексеевском... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:00

2023-01-23T20:00

2023-01-23T20:28

михаил ефремов

культура

белгородская область

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_cd8f7062161307ff17e7ede903694f6e.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в Алексеевском суде Белгородской области.Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.Заключенный вправе просить о замене наказания, отбыв в тюрьме треть назначенного срока.Согласно законодательству, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html

https://ria.ru/20220526/efremov-1790682305.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

михаил ефремов, белгородская область, московский городской суд