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Заммэра Ефимов: Москва заключила 89 договоров аренды под МаИП в 2022 году - РИА Новости, 23.01.2023
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Заммэра Ефимов: Москва заключила 89 договоров аренды под МаИП в 2022 году
Заммэра Ефимов: Москва заключила 89 договоров аренды под МаИП в 2022 году - РИА Новости, 23.01.2023
Заммэра Ефимов: Москва заключила 89 договоров аренды под МаИП в 2022 году
Правительство Москвы в 2022 году заключило с инвесторами 89 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП),... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:17
2023-01-23T11:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году заключило с инвесторами 89 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Площадь территорий для застройки превышает 168 гектаров. Срок аренды составляет пять лет, за это время инвесторы возведут 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Ефимов напомнил, что механизм предоставления земли для МаИП без торгов действует с 2016 года. Эта мера поддержки промышленности направлена на привлечении инвестиций в экономику города и создании новых рабочих мест.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в минувшем году Москва выделила 25 гектаров земли для размещения многофункциональных центров, 23 гектара - для школ и детсадов, 12 гектаров - для спорткомплексов и 11 гектаров – под транспортные проекты. Также участки были предоставлены для инженерной инфраструктуры, культурных, медицинских и других объектов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
11:17 23.01.2023 (обновлено: 11:18 23.01.2023)
 

Заммэра Ефимов: Москва заключила 89 договоров аренды под МаИП в 2022 году

© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году заключило с инвесторами 89 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Площадь территорий для застройки превышает 168 гектаров. Срок аренды составляет пять лет, за это время инвесторы возведут 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 09:15
Ефимов: неэффективный участок в Зюзино реорганизуют по программе КРТ
Ефимов напомнил, что механизм предоставления земли для МаИП без торгов действует с 2016 года. Эта мера поддержки промышленности направлена на привлечении инвестиций в экономику города и создании новых рабочих мест.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в минувшем году Москва выделила 25 гектаров земли для размещения многофункциональных центров, 23 гектара - для школ и детсадов, 12 гектаров - для спорткомплексов и 11 гектаров – под транспортные проекты. Также участки были предоставлены для инженерной инфраструктуры, культурных, медицинских и других объектов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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