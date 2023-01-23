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Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС - РИА Новости, 23.01.2023
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Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС
Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС - РИА Новости, 23.01.2023
Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС
Одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области, заявил... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:43
2023-01-23T09:43
россия
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области, заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам государств-членов ЕАЭС. "Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов ЕврАзЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство", - приводятся на сайте Кремля слова главы российского государства.
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россия, экономика, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
09:43 23.01.2023
 
Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС

Путин: одним из приоритетов для ЕАЭС должно стать развитие технологического потенциала

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области, заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам государств-членов ЕАЭС.
"Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов ЕврАзЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство", - приводятся на сайте Кремля слова главы российского государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 09:27
Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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