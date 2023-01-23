https://ria.ru/20230123/eaes-1846699600.html

Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС

Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС - РИА Новости, 23.01.2023

Путин назвал приоритеты развития ЕАЭС

Одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области, заявил... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:43

2023-01-23T09:43

2023-01-23T09:43

россия

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области, заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам государств-членов ЕАЭС. "Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов ЕврАзЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство", - приводятся на сайте Кремля слова главы российского государства.

https://ria.ru/20230123/riski-1846696342.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин, евразийский экономический союз