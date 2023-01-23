https://ria.ru/20230123/eaes-1846696619.html

Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления

Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления - РИА Новости, 23.01.2023

Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления

Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить реализацию стратегических направлений развития до 2025 года и в 2023 году начать подготовку РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:28

2023-01-23T09:28

2023-01-23T09:28

владимир путин

россия

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить реализацию стратегических направлений развития до 2025 года и в 2023 году начать подготовку новых документов, следует из обращения президента, опубликованного в понедельник на сайте Кремля. "Будем делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В этой связи полагаем целесообразным вместе оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20230122/yuar-1846567620.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, евразийский экономический союз, экономика