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Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления - РИА Новости, 23.01.2023
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Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления
Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления - РИА Новости, 23.01.2023
Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления
Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить реализацию стратегических направлений развития до 2025 года и в 2023 году начать подготовку РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:28
2023-01-23T09:28
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить реализацию стратегических направлений развития до 2025 года и в 2023 году начать подготовку новых документов, следует из обращения президента, опубликованного в понедельник на сайте Кремля. "Будем делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В этой связи полагаем целесообразным вместе оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов", - говорится в обращении.
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владимир путин, россия, евразийский экономический союз, экономика
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, Экономика
09:28 23.01.2023
 
Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления

Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления развития

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить реализацию стратегических направлений развития до 2025 года и в 2023 году начать подготовку новых документов, следует из обращения президента, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.
"Будем делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В этой связи полагаем целесообразным вместе оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов", - говорится в обращении.
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 10:49
Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС
 
Владимир ПутинРоссияЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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