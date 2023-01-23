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Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления
Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления - РИА Новости, 23.01.2023
Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления
Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить реализацию стратегических направлений развития до 2025 года и в 2023 году начать подготовку РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:28
2023-01-23T09:28
2023-01-23T09:28
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить реализацию стратегических направлений развития до 2025 года и в 2023 году начать подготовку новых документов, следует из обращения президента, опубликованного в понедельник на сайте Кремля. "Будем делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В этой связи полагаем целесообразным вместе оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20230122/yuar-1846567620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, евразийский экономический союз, экономика
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, Экономика
Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления
Путин предложил главам государств ЕАЭС оценить стратегические направления развития