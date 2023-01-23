https://ria.ru/20230123/eaes-1846692748.html
Путин: у ЕАЭС есть все возможности стать мощным полюсом многополярного мира
Путин: у ЕАЭС есть все возможности стать мощным полюсом многополярного мира - РИА Новости, 23.01.2023
Путин: у ЕАЭС есть все возможности стать мощным полюсом многополярного мира
Президент России Владимир Путин заявил, что у ЕАЭС есть все возможности стать одним из мощных самостоятельных полюсов многополярного мира, следует из обращения, РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:12
2023-01-23T09:12
2023-01-23T09:19
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у ЕАЭС есть все возможности стать одним из мощных самостоятельных полюсов многополярного мира, следует из обращения, опубликованного на сайте Кремля."Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20230119/eaes-1845957410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Россия
09:12 23.01.2023 (обновлено: 09:19 23.01.2023)
Путин: у ЕАЭС есть все возможности стать мощным полюсом многополярного мира
Путин: у ЕАЭС есть все возможности стать одним из мощных полюсов многополярного мира