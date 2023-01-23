https://ria.ru/20230123/dtp-1846830364.html

В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой

В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой - РИА Новости, 23.01.2023

В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой

Микроавтобус, попавший в ДТП с фурой в Пермском крае, перевозил пять пациентов, трое из них и водитель скончались, сообщили РИА Новости в Пермском крае. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:45

2023-01-23T15:45

2023-01-23T16:19

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Микроавтобус, попавший в ДТП с фурой в Пермском крае, перевозил пять пациентов, трое из них и водитель скончались, сообщили РИА Новости в Пермском крае.Ранее краевая полиция сообщила, что четыре человека погибли в Пермском крае при столкновении большегруза Volvo и микроавтобуса "Газель" с пассажирами.В краевом Минздраве подтвердили, что микроавтобус имел маркировку пермской горбольницы №4, которая имеет филиалы на севере Пермского края: в Губахе, Кизеле и Гремячинске.Основной корпус клинической больницы №4 расположен в Перми на улице Ким, главным врачом учреждения является Андрей Ронзин, указано на сайте ГКБ.

https://ria.ru/20230123/dtp-1846829973.html

пермский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край