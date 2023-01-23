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В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой - РИА Новости, 23.01.2023
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В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой
В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой - РИА Новости, 23.01.2023
В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой
Микроавтобус, попавший в ДТП с фурой в Пермском крае, перевозил пять пациентов, трое из них и водитель скончались, сообщили РИА Новости в Пермском крае. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:45
2023-01-23T16:19
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Микроавтобус, попавший в ДТП с фурой в Пермском крае, перевозил пять пациентов, трое из них и водитель скончались, сообщили РИА Новости в Пермском крае.Ранее краевая полиция сообщила, что четыре человека погибли в Пермском крае при столкновении большегруза Volvo и микроавтобуса "Газель" с пассажирами.В краевом Минздраве подтвердили, что микроавтобус имел маркировку пермской горбольницы №4, которая имеет филиалы на севере Пермского края: в Губахе, Кизеле и Гремячинске.Основной корпус клинической больницы №4 расположен в Перми на улице Ким, главным врачом учреждения является Андрей Ронзин, указано на сайте ГКБ.
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
15:45 23.01.2023 (обновлено: 16:19 23.01.2023)
 
В пермском Минздраве рассказали о погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой

"Газель" с пациентами столкнулась с фурой в Пермском крае, погибли трое больных и водитель

© ДТП на 169 км автодороги Кунгур – Соликамск
ДТП на 169 км автодороги Кунгур – Соликамск
©
ДТП на 169 км автодороги Кунгур – Соликамск
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Микроавтобус, попавший в ДТП с фурой в Пермском крае, перевозил пять пациентов, трое из них и водитель скончались, сообщили РИА Новости в Пермском крае.
Ранее краевая полиция сообщила, что четыре человека погибли в Пермском крае при столкновении большегруза Volvo и микроавтобуса "Газель" с пассажирами.
"Всего в автомобиле находились шесть человек: пять пациентов и один водитель. Трое пациентов и водитель скончались на месте ДТП. Два пациента госпитализированы с места ДТП. Это мужчина 54 лет и женщина 47 лет", — рассказали в ведомстве, добавив, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, женщина — в тяжелом состоянии.
В краевом Минздраве подтвердили, что микроавтобус имел маркировку пермской горбольницы №4, которая имеет филиалы на севере Пермского края: в Губахе, Кизеле и Гремячинске.
Основной корпус клинической больницы №4 расположен в Перми на улице Ким, главным врачом учреждения является Андрей Ронзин, указано на сайте ГКБ.
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ПроисшествияПермский край
 
 
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