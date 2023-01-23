https://ria.ru/20230123/dtp-1846829973.html

Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя

Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя - РИА Новости, 23.01.2023

Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя

Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:44

2023-01-23T15:44

2023-01-23T16:09

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона."В результате ДТП три пассажира скорой медицинской помощи были травмированы", - говорится в сообщении.Авария, по данным полиции, произошла в центре крымской столицы на дорожном кольце на площади Амет-Хана Султана. Водитель грузового малотоннажного фургона "Peugeot Boxer" при перестроении допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи."После столкновения транспортные средства допустили выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое пешеходное ограждение", - подчеркнули в полиции.В пресс-службе минздрава республики РИА Новости сообщили, что всего в карете скорой помощи находилось четыре человека: водитель и трое медиков."Трое медиков доставлены в медицинскую организацию для обследования. Предварительно - травмы легкой степени тяжести. Водитель в оказании медицинской помощи не нуждался", - подчеркнули в минздраве.

https://ria.ru/20230122/dtp-1846635079.html

https://ria.ru/20230121/dtp-1846523165.html

симферополь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, симферополь