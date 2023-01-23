Рейтинг@Mail.ru
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/dtp-1846829973.html
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя - РИА Новости, 23.01.2023
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:44
2023-01-23T16:09
происшествия
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона."В результате ДТП три пассажира скорой медицинской помощи были травмированы", - говорится в сообщении.Авария, по данным полиции, произошла в центре крымской столицы на дорожном кольце на площади Амет-Хана Султана. Водитель грузового малотоннажного фургона "Peugeot Boxer" при перестроении допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи."После столкновения транспортные средства допустили выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое пешеходное ограждение", - подчеркнули в полиции.В пресс-службе минздрава республики РИА Новости сообщили, что всего в карете скорой помощи находилось четыре человека: водитель и трое медиков."Трое медиков доставлены в медицинскую организацию для обследования. Предварительно - травмы легкой степени тяжести. Водитель в оказании медицинской помощи не нуждался", - подчеркнули в минздраве.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846635079.html
https://ria.ru/20230121/dtp-1846523165.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
15:44 23.01.2023 (обновлено: 16:09 23.01.2023)
 
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя

Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, трое пассажиров получили травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона.
"В результате ДТП три пассажира скорой медицинской помощи были травмированы", - говорится в сообщении.
ДТП в Кумторкалинском районе республики Дагестан на 786 километре ФАД Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 19:11
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек
Авария, по данным полиции, произошла в центре крымской столицы на дорожном кольце на площади Амет-Хана Султана. Водитель грузового малотоннажного фургона "Peugeot Boxer" при перестроении допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи.
"После столкновения транспортные средства допустили выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое пешеходное ограждение", - подчеркнули в полиции.
В пресс-службе минздрава республики РИА Новости сообщили, что всего в карете скорой помощи находилось четыре человека: водитель и трое медиков.
"Трое медиков доставлены в медицинскую организацию для обследования. Предварительно - травмы легкой степени тяжести. Водитель в оказании медицинской помощи не нуждался", - подчеркнули в минздраве.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 21:04
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП
 
ПроисшествияСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала