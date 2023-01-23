https://ria.ru/20230123/dtp-1846829973.html
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя - РИА Новости, 23.01.2023
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:44
2023-01-23T15:44
2023-01-23T16:09
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона."В результате ДТП три пассажира скорой медицинской помощи были травмированы", - говорится в сообщении.Авария, по данным полиции, произошла в центре крымской столицы на дорожном кольце на площади Амет-Хана Султана. Водитель грузового малотоннажного фургона "Peugeot Boxer" при перестроении допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи."После столкновения транспортные средства допустили выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое пешеходное ограждение", - подчеркнули в полиции.В пресс-службе минздрава республики РИА Новости сообщили, что всего в карете скорой помощи находилось четыре человека: водитель и трое медиков."Трое медиков доставлены в медицинскую организацию для обследования. Предварительно - травмы легкой степени тяжести. Водитель в оказании медицинской помощи не нуждался", - подчеркнули в минздраве.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846635079.html
https://ria.ru/20230121/dtp-1846523165.html
симферополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
15:44 23.01.2023 (обновлено: 16:09 23.01.2023)
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя
Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, трое пассажиров получили травмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Скорая помощь попала в ДТП в центре Симферополя, пострадали три находящиеся в ней пассажира, сообщает пресс-служба МВД региона.
"В результате ДТП три пассажира скорой медицинской помощи были травмированы", - говорится в сообщении.
Авария, по данным полиции, произошла в центре крымской столицы на дорожном кольце на площади Амет-Хана Султана. Водитель грузового малотоннажного фургона "Peugeot Boxer" при перестроении допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи.
"После столкновения транспортные средства допустили выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое пешеходное ограждение", - подчеркнули в полиции.
В пресс-службе минздрава республики РИА Новости сообщили, что всего в карете скорой помощи находилось четыре человека: водитель и трое медиков.
"Трое медиков доставлены в медицинскую организацию для обследования. Предварительно - травмы легкой степени тяжести. Водитель в оказании медицинской помощи не нуждался", - подчеркнули в минздраве.