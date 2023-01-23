https://ria.ru/20230123/dtp-1846821292.html
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 23.01.2023
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли в Пермском крае при столкновении большегруза и микроавтобуса, сообщила краевая полиция. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:32
2023-01-23T15:32
2023-01-23T15:32
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в Пермском крае при столкновении большегруза и микроавтобуса, сообщила краевая полиция.По данным ведомства, на трассе Кунгур-Соликамск водитель большегруза Volvo допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, произошло столкновение с автомобилем "Газель", где были пассажиры. В соцсетях пользователи указывают, что микроавтобус перевозил пятерых пациентов из больницы №4 пермского Гремячинска."В ДТП погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы. В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846635079.html
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пермский край, происшествия
Пермский край, Происшествия
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека
В Пермском крае при столкновении большегруза и микроавтобуса погибли четыре человека