https://ria.ru/20230123/dtp-1846821292.html

В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека

В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 23.01.2023

В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли в Пермском крае при столкновении большегруза и микроавтобуса, сообщила краевая полиция. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:32

2023-01-23T15:32

2023-01-23T15:32

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в Пермском крае при столкновении большегруза и микроавтобуса, сообщила краевая полиция.По данным ведомства, на трассе Кунгур-Соликамск водитель большегруза Volvo допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, произошло столкновение с автомобилем "Газель", где были пассажиры. В соцсетях пользователи указывают, что микроавтобус перевозил пятерых пациентов из больницы №4 пермского Гремячинска."В ДТП погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы. В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230122/dtp-1846635079.html

пермский край

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пермский край, происшествия