https://ria.ru/20230123/donetsk-1846852517.html

В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел

В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел - РИА Новости, 23.01.2023

В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел

Ремонтная бригада электриков в Донецке попала под обстрел со стороны украинских войск, три человека пострадали, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:22

2023-01-23T16:22

2023-01-23T16:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Ремонтная бригада электриков в Донецке попала под обстрел со стороны украинских войск, три человека пострадали, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Ремонтная бригада Петровского-Западного РЭС, направляясь к месту выполнения ремонтных работ, попала под обстрел нацистов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Три человека получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр Донецка позже добавил, что в результате обстрела Петровского района по улице Электровозной также пострадал мужчина 1990 года рождения. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в понедельник украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины