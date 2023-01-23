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В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел
В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел - РИА Новости, 23.01.2023
В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел
Ремонтная бригада электриков в Донецке попала под обстрел со стороны украинских войск, три человека пострадали, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:22
2023-01-23T16:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Ремонтная бригада электриков в Донецке попала под обстрел со стороны украинских войск, три человека пострадали, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Ремонтная бригада Петровского-Западного РЭС, направляясь к месту выполнения ремонтных работ, попала под обстрел нацистов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Три человека получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр Донецка позже добавил, что в результате обстрела Петровского района по улице Электровозной также пострадал мужчина 1990 года рождения. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в понедельник украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
16:22 23.01.2023
 
В Донецке ремонтная бригада электриков попала под обстрел

Мэр Кулемзин: бригада электриков попала под обстрел в Донецке, три человека пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Ремонтная бригада электриков в Донецке попала под обстрел со стороны украинских войск, три человека пострадали, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Ремонтная бригада Петровского-Западного РЭС, направляясь к месту выполнения ремонтных работ, попала под обстрел нацистов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Три человека получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка позже добавил, что в результате обстрела Петровского района по улице Электровозной также пострадал мужчина 1990 года рождения.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в понедельник украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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