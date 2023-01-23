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Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:44
2023-01-23T14:44
2023-01-23T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 14:00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Каштановому 16 натовских снарядов