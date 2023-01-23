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Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/donetsk-1846798067.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:44
2023-01-23T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 14:00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
14:44 23.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Каштановому 16 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донецке
Осколки украинского снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 14:00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 января, 16:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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