https://ria.ru/20230123/doma-1846817657.html

В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников

В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников - РИА Новости, 23.01.2023

В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников

В Липецкой области планируется построить 17 домов, которые получат врачи и сельхозработники по соцнайму по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:25

2023-01-23T15:25

2023-01-23T15:25

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. В Липецкой области планируется построить 17 домов, которые получат врачи и сельхозработники по соцнайму по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, за последние четыре года по программе Минсельхоза РФ Липецкая область получила более 2,5 миллиардов рублей. На этот год выделяется 450 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Средства будут направлены на строительство в сельской местности жилья по договорам найма, ремонт дорог, благоустройство.Артамонов отметил, что с министерством сельского хозяйства у Липецкой области выстроено взаимодействие не только в этом направлении. Сейчас активно обсуждается развитие в регионе образовательных программ сельскохозяйственной направленности."Минсельхоз России готов содействовать в развитии агрообразования в наших школах и колледжах. Для нас это принципиально важно. Агропромышленный комплекс Липецкой области инновационный и продолжает стремительно развиваться. Поэтому специалистов будущего для сельского хозяйства нужно готовить уже сейчас", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230118/detsady-1845750037.html

липецкая область

россия

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, россия