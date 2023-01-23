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В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников - РИА Новости, 23.01.2023
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Липецкая область
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В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников
В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников - РИА Новости, 23.01.2023
В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников
В Липецкой области планируется построить 17 домов, которые получат врачи и сельхозработники по соцнайму по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:25
2023-01-23T15:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. В Липецкой области планируется построить 17 домов, которые получат врачи и сельхозработники по соцнайму по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, за последние четыре года по программе Минсельхоза РФ Липецкая область получила более 2,5 миллиардов рублей. На этот год выделяется 450 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Средства будут направлены на строительство в сельской местности жилья по договорам найма, ремонт дорог, благоустройство.Артамонов отметил, что с министерством сельского хозяйства у Липецкой области выстроено взаимодействие не только в этом направлении. Сейчас активно обсуждается развитие в регионе образовательных программ сельскохозяйственной направленности."Минсельхоз России готов содействовать в развитии агрообразования в наших школах и колледжах. Для нас это принципиально важно. Агропромышленный комплекс Липецкой области инновационный и продолжает стремительно развиваться. Поэтому специалистов будущего для сельского хозяйства нужно готовить уже сейчас", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
15:25 23.01.2023
 

В Липецкой области построят 17 домов для врачей и сельхозработников

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. В Липецкой области планируется построить 17 домов, которые получат врачи и сельхозработники по соцнайму по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, за последние четыре года по программе Минсельхоза РФ Липецкая область получила более 2,5 миллиардов рублей. На этот год выделяется 450 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Средства будут направлены на строительство в сельской местности жилья по договорам найма, ремонт дорог, благоустройство.
Артамонов отметил, что с министерством сельского хозяйства у Липецкой области выстроено взаимодействие не только в этом направлении. Сейчас активно обсуждается развитие в регионе образовательных программ сельскохозяйственной направленности.
"Минсельхоз России готов содействовать в развитии агрообразования в наших школах и колледжах. Для нас это принципиально важно. Агропромышленный комплекс Липецкой области инновационный и продолжает стремительно развиваться. Поэтому специалистов будущего для сельского хозяйства нужно готовить уже сейчас", – сказал Артамонов.
В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 15:28Липецкая область
В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
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