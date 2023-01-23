22:03 23.01.2023 (обновлено: 22:05 23.01.2023)
Конгресс запросил данные о гостях дома Байдена, где нашли документы
Конгресс запросил у госохраны данные о гостях дома Байдена, где нашли секретные документы
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей конгресса США Джеймс Корнер обратился к секретной службе США, обеспечивающей охрану первых лиц страны, с запросом о данных, связанных с личной резиденцией Байдена в Делавере, свидетельствует опубликованное на сайте конгрессмена заявление.
"Комитет по надзору и ответственности расследует ненадлежащее обращение Байдена с ... крайне секретными документами ... и, принимая во внимание недостаточную прозрачность Белого дома относительно записи посетителей частного дома президента Байдена, комитет хочет получить информацию о том, кто имел доступ к его дому в бытность его работы вице-президентом США, у Секретной службы", - говорится в документе, опубликованном на сайте Корнера.
Он, согласно документам, заинтересован в получении данных о посетителях дома Байдена в Уилмингтоне (штат Делавер) за период с 20 января 2017 года по настоящее время. Ранее депутат запросил данные о посетителях резиденции Байдена у Белого дома, однако получил ответ, что подобные записи не ведутся. Корнер уверен, что соответствующие сведения должны быть у Секретной службы, которая фиксирует и проверяет всех, кто мог посещать резиденцию бывшего вице-президента и нынешнего президента США.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.