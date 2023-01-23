https://ria.ru/20230123/dokumenty-1846938501.html

Конгресс запросил данные о гостях дома Байдена, где нашли документы

Конгресс запросил данные о гостях дома Байдена, где нашли документы - РИА Новости, 23.01.2023

Конгресс запросил данные о гостях дома Байдена, где нашли документы

Председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей конгресса США Джеймс Корнер обратился к секретной службе США, обеспечивающей охрану... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:03

2023-01-23T22:03

2023-01-23T22:05

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей конгресса США Джеймс Корнер обратился к секретной службе США, обеспечивающей охрану первых лиц страны, с запросом о данных, связанных с личной резиденцией Байдена в Делавере, свидетельствует опубликованное на сайте конгрессмена заявление. "Комитет по надзору и ответственности расследует ненадлежащее обращение Байдена с ... крайне секретными документами ... и, принимая во внимание недостаточную прозрачность Белого дома относительно записи посетителей частного дома президента Байдена, комитет хочет получить информацию о том, кто имел доступ к его дому в бытность его работы вице-президентом США, у Секретной службы", - говорится в документе, опубликованном на сайте Корнера. Он, согласно документам, заинтересован в получении данных о посетителях дома Байдена в Уилмингтоне (штат Делавер) за период с 20 января 2017 года по настоящее время. Ранее депутат запросил данные о посетителях резиденции Байдена у Белого дома, однако получил ответ, что подобные записи не ведутся. Корнер уверен, что соответствующие сведения должны быть у Секретной службы, которая фиксирует и проверяет всех, кто мог посещать резиденцию бывшего вице-президента и нынешнего президента США. Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает. Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.

https://ria.ru/20230123/bayden-1846711185.html

https://ria.ru/20230122/khranenie-1846631334.html

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уилмингтон

вашингтон (штат)

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