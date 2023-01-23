https://ria.ru/20230123/dogovor-1846693640.html

Кисида заявил, что Япония по-прежнему намерена заключить мир с Россией

Кисида заявил, что Япония по-прежнему намерена заключить мир с Россией - РИА Новости, 23.01.2023

Кисида заявил, что Япония по-прежнему намерена заключить мир с Россией

Несмотря на сложные отношения с Москвой, Токио сохраняет курс на проведение переговоров для заключения мирного договора, заявил премьер-министр Японии Фумио... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:16

2023-01-23T09:16

2023-01-23T14:53

в мире

япония

россия

москва

фумио кисида

дмитрий песков

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ТОКИО, 23 янв — РИА Новости. Несмотря на сложные отношения с Москвой, Токио сохраняет курс на проведение переговоров для заключения мирного договора, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи на открывшейся сессии парламента. "Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с тем, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор", — сказал премьер. В прошлом году в ответ на похожее заявление Кисиды пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ведение переговоров по мирному договору с Японией в нынешних условиях не представляется возможным. Он отмечал, что Япония стойко заняла место рядом с группой недружественных стран и сама превратилась в недружественную для России страну. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Малой Курильской гряды Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, москва, фумио кисида, дмитрий песков