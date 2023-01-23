https://ria.ru/20230123/dnr-1846918140.html
ВСУ выпустили восемь снарядов по Ясиноватой
ВСУ выпустили восемь снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 23.01.2023
ВСУ выпустили восемь снарядов по Ясиноватой
Украинские войска в 19.10 мск выпустили по Ясиноватой восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в понедельник представительство Донецкой... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:49
2023-01-23T19:49
2023-01-23T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска в 19.10 мск выпустили по Ясиноватой восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее в понедельник сообщал, что школа и центральная районная больница получили повреждения в результате обстрела города украинскими войсками. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили восемь снарядов по Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Ясиноватой