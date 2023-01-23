https://ria.ru/20230123/dnr-1846728151.html
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска
В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:26
2023-01-23T11:26
2023-01-23T11:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844561423_0:10:1783:1012_1920x0_80_0_0_b0fac982a8b357d2cfd43625fe6a3b6c.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как сообщало ранее Минобороны, в боях вблизи Двуречья потери украинских войск составили до 50 человек убитыми и ранеными.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация "близка к оперативному окружению".
https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844561423_0:0:1349:1012_1920x0_80_0_0_453f078f7d222ab419061c2a6f32c5ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск
11:26 23.01.2023 (обновлено: 11:37 23.01.2023)
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска
Штаб ДНР сообщил об освобождении Двуречья и Краснопольевки близ Артемовска