https://ria.ru/20230123/dnr-1846728151.html

В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска

В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска - РИА Новости, 23.01.2023

В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска

В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:26

2023-01-23T11:26

2023-01-23T11:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как сообщало ранее Минобороны, в боях вблизи Двуречья потери украинских войск составили до 50 человек убитыми и ранеными.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация "близка к оперативному окружению".

https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html

донецкая народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, артемовск