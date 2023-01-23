Рейтинг@Mail.ru
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/dnr-1846728151.html
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска
В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:26
2023-01-23T11:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844561423_0:10:1783:1012_1920x0_80_0_0_b0fac982a8b357d2cfd43625fe6a3b6c.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как сообщало ранее Минобороны, в боях вблизи Двуречья потери украинских войск составили до 50 человек убитыми и ранеными.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация "близка к оперативному окружению".
https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844561423_0:0:1349:1012_1920x0_80_0_0_453f078f7d222ab419061c2a6f32c5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск
11:26 23.01.2023 (обновлено: 11:37 23.01.2023)
 
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска

Штаб ДНР сообщил об освобождении Двуречья и Краснопольевки близ Артемовска

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста-СМ2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Как сообщало ранее Минобороны, в боях вблизи Двуречья потери украинских войск составили до 50 человек убитыми и ранеными.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация "близка к оперативному окружению".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала