https://ria.ru/20230123/devushka-1846851043.html

Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске

Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске - РИА Новости, 23.01.2023

Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске

Полиция нашла "вооруженного прохожего", напугавшего жителей Железногорска Красноярского края, который оказался 19-летней девушкой с игрушечным ружьем, сообщили... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:17

2023-01-23T16:17

2023-01-23T16:17

происшествия

железногорск

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Полиция нашла "вооруженного прохожего", напугавшего жителей Железногорска Красноярского края, который оказался 19-летней девушкой с игрушечным ружьем, сообщили журналистам в прокуратуре региона. Ранее мэрия проинформировала, что в ЕДДС города поступили сведения о вооруженном, предположительно, огнестрельным оружием мужчине. Детские сады и школы закрыли свою территорию для безопасности детей, полицию бросили на поиски. Позже МВД сообщило, что мужчину видели на Школьной улице, и призвало жителей по возможности оставаться дома. "Им оказалась 19-летняя девушка - местная жительница, которая приобрела в интернет-магазине игрушечное ружье, сегодня получила его в пункте выдачи и несла его домой. С ее слов, она коллекционирует подобные игрушки. На данный момент она находится в отделе полиции, ее опрашивают", - сказала представитель прокуратуры.

https://ria.ru/20230123/napadenie-1846767895.html

железногорск

красноярский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, железногорск , красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)