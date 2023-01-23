https://ria.ru/20230123/devushka-1846851043.html
Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске
Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске - РИА Новости, 23.01.2023
Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске
Полиция нашла "вооруженного прохожего", напугавшего жителей Железногорска Красноярского края, который оказался 19-летней девушкой с игрушечным ружьем, сообщили... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:17
2023-01-23T16:17
2023-01-23T16:17
происшествия
железногорск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Полиция нашла "вооруженного прохожего", напугавшего жителей Железногорска Красноярского края, который оказался 19-летней девушкой с игрушечным ружьем, сообщили журналистам в прокуратуре региона. Ранее мэрия проинформировала, что в ЕДДС города поступили сведения о вооруженном, предположительно, огнестрельным оружием мужчине. Детские сады и школы закрыли свою территорию для безопасности детей, полицию бросили на поиски. Позже МВД сообщило, что мужчину видели на Школьной улице, и призвало жителей по возможности оставаться дома. "Им оказалась 19-летняя девушка - местная жительница, которая приобрела в интернет-магазине игрушечное ружье, сегодня получила его в пункте выдачи и несла его домой. С ее слов, она коллекционирует подобные игрушки. На данный момент она находится в отделе полиции, ее опрашивают", - сказала представитель прокуратуры.
https://ria.ru/20230123/napadenie-1846767895.html
железногорск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, железногорск , красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Железногорск , Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске
Напугавшим жителей Железногорска "прохожим с ружьем" оказалась девушка с игрушкой
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Полиция нашла "вооруженного прохожего", напугавшего жителей Железногорска Красноярского края, который оказался 19-летней девушкой с игрушечным ружьем, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
Ранее мэрия проинформировала, что в ЕДДС города поступили сведения о вооруженном, предположительно, огнестрельным оружием мужчине. Детские сады и школы закрыли свою территорию для безопасности детей, полицию бросили на поиски. Позже МВД сообщило, что мужчину видели на Школьной улице, и призвало жителей по возможности оставаться дома.
"Им оказалась 19-летняя девушка - местная жительница, которая приобрела в интернет-магазине игрушечное ружье, сегодня получила его в пункте выдачи и несла его домой. С ее слов, она коллекционирует подобные игрушки. На данный момент она находится в отделе полиции, ее опрашивают", - сказала представитель прокуратуры.