https://ria.ru/20230123/brent-1846909842.html

Стоимость нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель с 1 декабря

Стоимость нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель с 1 декабря - РИА Новости, 23.01.2023

Стоимость нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель с 1 декабря

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в понедельник вечером, стоимость марки Brent превысила 89 долларов за баррель - впервые с 1 декабря прошлого года,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:15

2023-01-23T19:15

2023-01-23T19:26

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в понедельник вечером, стоимость марки Brent превысила 89 долларов за баррель - впервые с 1 декабря прошлого года, следует из данных торгов.По состоянию на 19.23 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,34%, до 88,78 доллара за баррель, минутами ранее цена превышала 89 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растет на 0,82%, до 82,31 доллара.В понедельник вечером стоимость нефти растет, чему способствует удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 101,98 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте."Опасения по поводу рецессии отступают, поэтому доллар слабеет, что помогает нефти", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga). "Завтра мы получим данные по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг США и Еврозоны; если они подтвердят, что экономика находится в относительно хорошей форме, тенденция к росту продолжится", - заключил эксперт..

https://ria.ru/20230123/neft-1846689842.html

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экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent, сша