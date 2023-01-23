https://ria.ru/20230123/bradley-1846919654.html

В Пентагоне рассказали, когда США доставят БМП Bradley на Украину

В Пентагоне рассказали, когда США доставят БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 23.01.2023

В Пентагоне рассказали, когда США доставят БМП Bradley на Украину

США рассчитывают доставить на Украину боевые машины пехоты (БМП) Bradley в течение ближайших недель, заявил высокопоставленный представитель американского... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:59

2023-01-23T19:59

2023-01-23T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

сергей лавров

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США рассчитывают доставить на Украину боевые машины пехоты (БМП) Bradley в течение ближайших недель, заявил высокопоставленный представитель американского минобороны на брифинге для журналистов."Что касается Bradley, то они еще не прибыли…, мы говорим о неделях, а не о месяцах", - сообщил он, комментируя сроки доставки БМП.США с начала российской специальной военной операции на Украине уже направили Киеву помощь на более чем 26 миллиардов долларов, включая РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, внедорожники, вертолеты, боеприпасы и т.д. Последний пакет, о котором было объявлено 19 января, оценивается в 2,5 миллиарда долларов и включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker. В минувшую пятницу Пентагон сообщил, что в новый пакет также войдут системы ПВО NASAMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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сша

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, сергей лавров, россия, нато, javelin (птрк)