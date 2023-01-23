https://ria.ru/20230123/borba-1846887284.html

Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия

Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия - РИА Новости, 23.01.2023

Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия

Борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия, партия "Единая Россия" может помочь патриотическим силам в диалоге с зарубежными партиями,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:58

2023-01-23T17:58

2023-01-23T17:58

политика

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия, партия "Единая Россия" может помочь патриотическим силам в диалоге с зарубежными партиями, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Безусловно, борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия. "Единая Россия" могла бы помочь другим патриотическим силам нашей страны выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партиями. Сейчас это в наших интересах, в интересах всей страны", - сказал он на заседании Бюро Высшего совета партии. Он предложил продумать варианты взаимодействия ЕР с другими парламентскими партиями и политическими структурами по вопросам зарубежной работы.

https://ria.ru/20230123/politika-1846883828.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, дмитрий медведев, единая россия