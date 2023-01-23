Рейтинг@Mail.ru
Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/borba-1846887284.html
Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия
Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия - РИА Новости, 23.01.2023
Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия
Борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия, партия "Единая Россия" может помочь патриотическим силам в диалоге с зарубежными партиями,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:58
2023-01-23T17:58
политика
дмитрий медведев
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия, партия "Единая Россия" может помочь патриотическим силам в диалоге с зарубежными партиями, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Безусловно, борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия. "Единая Россия" могла бы помочь другим патриотическим силам нашей страны выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партиями. Сейчас это в наших интересах, в интересах всей страны", - сказал он на заседании Бюро Высшего совета партии. Он предложил продумать варианты взаимодействия ЕР с другими парламентскими партиями и политическими структурами по вопросам зарубежной работы.
https://ria.ru/20230123/politika-1846883828.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
17:58 23.01.2023
 
Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия

Медведев: борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия, партия "Единая Россия" может помочь патриотическим силам в диалоге с зарубежными партиями, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Безусловно, борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия. "Единая Россия" могла бы помочь другим патриотическим силам нашей страны выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партиями. Сейчас это в наших интересах, в интересах всей страны", - сказал он на заседании Бюро Высшего совета партии.
Он предложил продумать варианты взаимодействия ЕР с другими парламентскими партиями и политическими структурами по вопросам зарубежной работы.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 17:49
Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы
 
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала