https://ria.ru/20230123/bezopasnost-1846759473.html
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем - РИА Новости, 23.01.2023
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем
Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:04
2023-01-23T13:04
2023-01-23T13:22
происшествия
железногорск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила мэрия. "В ЕДДС поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье. Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к образовательным учреждениям.
железногорск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, железногорск , красноярский край
Происшествия, Железногорск , Красноярский край
13:04 23.01.2023 (обновлено: 13:22 23.01.2023)
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем
Школы и сады красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила мэрия.
"В ЕДДС поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье. Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к образовательным учреждениям.