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В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем

В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем - РИА Новости, 23.01.2023

В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем

Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:04

2023-01-23T13:04

2023-01-23T13:22

происшествия

железногорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила мэрия. "В ЕДДС поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье. Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к образовательным учреждениям.

железногорск

красноярский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, железногорск , красноярский край