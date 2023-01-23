Рейтинг@Mail.ru
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/bezopasnost-1846759473.html
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем - РИА Новости, 23.01.2023
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем
Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:04
2023-01-23T13:22
происшествия
железногорск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила мэрия. "В ЕДДС поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье. Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к образовательным учреждениям.
железногорск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, железногорск , красноярский край
Происшествия, Железногорск , Красноярский край
13:04 23.01.2023 (обновлено: 13:22 23.01.2023)
 
В Железногорске усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем

Школы и сады красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за мужчины с ружьем

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Образовательные учреждения красноярского Железногорска усилили меры безопасности из-за поступившей информации о прохожем с похожим на ружье предметом, сообщила мэрия.
"В ЕДДС поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье. Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к образовательным учреждениям.
 
ПроисшествияЖелезногорскКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала