Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/belorussiya-1846730276.html
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее - РИА Новости, 23.01.2023
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, как никогда ранее, военно-политическая и экономическая обстановка вокруг республики непростая. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:31
2023-01-23T11:31
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, как никогда ранее, военно-политическая и экономическая обстановка вокруг республики непростая. "Особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси - военно-политическая обстановка, да и экономическая - не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на мероприятии по утверждению решений на охрану госграницы в 2023 году. Слова главы государства приводит пресс-служба. "Я хотел бы прежде всего от председателя Госпогранкомитета услышать характеристику этой обстановки - что происходит по периметру на сегодняшний день. Обстановка меняется быстро, динамика большая. На сегодняшнее утро как характеризуется?" - сказал глава государства. На встрече у главы государства обсуждаются обстановка по периметру страны, ситуация с беженцами и вопросы армейской поддержки. Как сообщила пресс-служба президента, ожидается, что Лукашенко 23 января утвердит решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году. "Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их будет подписано два - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО - в небе", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
11:31 23.01.2023
 
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее

Лукашенко заявил, что обстановка вокруг Белоруссии непростая, как никогда ранее

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, как никогда ранее, военно-политическая и экономическая обстановка вокруг республики непростая.
"Особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси - военно-политическая обстановка, да и экономическая - не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на мероприятии по утверждению решений на охрану госграницы в 2023 году. Слова главы государства приводит пресс-служба.
"Я хотел бы прежде всего от председателя Госпогранкомитета услышать характеристику этой обстановки - что происходит по периметру на сегодняшний день. Обстановка меняется быстро, динамика большая. На сегодняшнее утро как характеризуется?" - сказал глава государства. На встрече у главы государства обсуждаются обстановка по периметру страны, ситуация с беженцами и вопросы армейской поддержки.
Как сообщила пресс-служба президента, ожидается, что Лукашенко 23 января утвердит решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году. "Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их будет подписано два - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО - в небе", - говорится в сообщении пресс-службы.
Белорусский военный на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 19:45Специальная военная операция на Украине
Белоруссия заявила о готовности к провокациям со стороны Украины
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала