Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее
Лукашенко заявил, что обстановка вокруг Белоруссии непростая, как никогда ранее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, как никогда ранее, военно-политическая и экономическая обстановка вокруг республики непростая.
"Особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси - военно-политическая обстановка, да и экономическая - не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на мероприятии по утверждению решений на охрану госграницы в 2023 году. Слова главы государства приводит пресс-служба.
"Я хотел бы прежде всего от председателя Госпогранкомитета услышать характеристику этой обстановки - что происходит по периметру на сегодняшний день. Обстановка меняется быстро, динамика большая. На сегодняшнее утро как характеризуется?" - сказал глава государства. На встрече у главы государства обсуждаются обстановка по периметру страны, ситуация с беженцами и вопросы армейской поддержки.
Как сообщила пресс-служба президента, ожидается, что Лукашенко 23 января утвердит решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году. "Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их будет подписано два - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО - в небе", - говорится в сообщении пресс-службы.