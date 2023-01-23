https://ria.ru/20230123/belorussiya-1846730276.html

Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее

Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее - РИА Новости, 23.01.2023

Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой, как никогда ранее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, как никогда ранее, военно-политическая и экономическая обстановка вокруг республики непростая. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:31

2023-01-23T11:31

2023-01-23T11:31

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, как никогда ранее, военно-политическая и экономическая обстановка вокруг республики непростая. "Особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси - военно-политическая обстановка, да и экономическая - не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на мероприятии по утверждению решений на охрану госграницы в 2023 году. Слова главы государства приводит пресс-служба. "Я хотел бы прежде всего от председателя Госпогранкомитета услышать характеристику этой обстановки - что происходит по периметру на сегодняшний день. Обстановка меняется быстро, динамика большая. На сегодняшнее утро как характеризуется?" - сказал глава государства. На встрече у главы государства обсуждаются обстановка по периметру страны, ситуация с беженцами и вопросы армейской поддержки. Как сообщила пресс-служба президента, ожидается, что Лукашенко 23 января утвердит решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году. "Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их будет подписано два - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО - в небе", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия