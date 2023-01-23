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Сенатор прокомментировал ситуацию с секретными документами дома у Байдена - РИА Новости, 23.01.2023
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Сенатор прокомментировал ситуацию с секретными документами дома у Байдена
Сенатор прокомментировал ситуацию с секретными документами дома у Байдена - РИА Новости, 23.01.2023
Сенатор прокомментировал ситуацию с секретными документами дома у Байдена
Поведение президента США Джо Байдена в ситуации с хранением секретных документов у себя дома было "неприемлемым", заявил демократ Дик Дурбин, возглавляющий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:33
2023-01-23T10:34
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
уилмингтон
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Поведение президента США Джо Байдена в ситуации с хранением секретных документов у себя дома было "неприемлемым", заявил демократ Дик Дурбин, возглавляющий юридический комитета сената американского конгресса. Ранее стало известно, что при обыске в частном доме Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр сотрудники минюста обнаружили новую порцию секретных документов, третью по счету. В интервью телеканалу CNN сенатор Дурбин заявил, что Байден утратил "позицию морального превосходства" по отношению к экс-президенту Дональду Трампу, вокруг которого развернулся аналогичный скандал. "Когда обнаруживаются такие документы, это снижает авторитет любого человека, владеющего ими, потому что этого не должно происходить. Была ли это вина сотрудника или адвоката, не имеет значения. Выборное должностное лицо несет окончательную ответственность", - заявил глава юридического комитета. Дурбин описал, насколько аккуратно и ответственно он сам относится к работе с документами. "Думать, что любой из них (документов) может оказаться в коробке и храниться где попало, просто неприемлемо", - добавил он. Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает. Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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уилмингтон
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, уилмингтон, вашингтон (штат)
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Уилмингтон, Вашингтон (штат)
10:33 23.01.2023 (обновлено: 10:34 23.01.2023)
 
Сенатор прокомментировал ситуацию с секретными документами дома у Байдена

Демократ Дурбин назвал ситуацию с секретными документами дома у Байдена неприемлемой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Поведение президента США Джо Байдена в ситуации с хранением секретных документов у себя дома было "неприемлемым", заявил демократ Дик Дурбин, возглавляющий юридический комитета сената американского конгресса.
Ранее стало известно, что при обыске в частном доме Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр сотрудники минюста обнаружили новую порцию секретных документов, третью по счету.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 02:46
СМИ: Байден столкнулся с кошмаром
В интервью телеканалу CNN сенатор Дурбин заявил, что Байден утратил "позицию морального превосходства" по отношению к экс-президенту Дональду Трампу, вокруг которого развернулся аналогичный скандал.
"Когда обнаруживаются такие документы, это снижает авторитет любого человека, владеющего ими, потому что этого не должно происходить. Была ли это вина сотрудника или адвоката, не имеет значения. Выборное должностное лицо несет окончательную ответственность", - заявил глава юридического комитета.
Дурбин описал, насколько аккуратно и ответственно он сам относится к работе с документами. "Думать, что любой из них (документов) может оказаться в коробке и храниться где попало, просто неприемлемо", - добавил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 11:04
СМИ: к наблюдению за поиском документов у Байдена хотели привлечь ФБР
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 01:02
Пушков высмеял "историю", в которую попал Байден
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампУилмингтонВашингтон (штат)
 
 
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