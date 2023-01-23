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Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве
Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве - РИА Новости, 23.01.2023
Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве
Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне "Раст" ("Ржавчина") после того, как прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:55
2023-01-23T13:55
2023-01-23T13:55
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне "Раст" ("Ржавчина") после того, как прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить ему обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в октябре 2021 года, пишет Fox News.Производство фильма возобновят в 2023 году, но уже в других локациях. Группа не вернется в Нью-Мексико, где снимала ранее. Адвокат Мелина Спадоне подтвердила журналистам, что на площадке будет запрещено использование любого оружия — боеприпасов и бутафорского. А также там будут присутствовать инспекторы по безопасности. Если Болдуина признают виновным в непредумышленном убийстве, то ему грозит 18 месяцев заключения.
https://ria.ru/20230119/ubiystvo-1846089906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве
Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в непредумышленном убийстве Хатчинс