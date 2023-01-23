https://ria.ru/20230123/baldwin-1846756285.html

Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве

Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве - РИА Новости, 23.01.2023

Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве

Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне "Раст" ("Ржавчина") после того, как прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:55

2023-01-23T13:55

2023-01-23T13:55

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

звезды

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755744711_89:307:1333:1006_1920x0_80_0_0_d1fc939dd6b3eb71a0c2aa8ff75babd0.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне "Раст" ("Ржавчина") после того, как прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить ему обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в октябре 2021 года, пишет Fox News.Производство фильма возобновят в 2023 году, но уже в других локациях. Группа не вернется в Нью-Мексико, где снимала ранее. Адвокат Мелина Спадоне подтвердила журналистам, что на площадке будет запрещено использование любого оружия — боеприпасов и бутафорского. А также там будут присутствовать инспекторы по безопасности. Если Болдуина признают виновным в непредумышленном убийстве, то ему грозит 18 месяцев заключения.

https://ria.ru/20230119/ubiystvo-1846089906.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)