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Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве - РИА Новости, 23.01.2023
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Культура
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Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве
Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве - РИА Новости, 23.01.2023
Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве
Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне "Раст" ("Ржавчина") после того, как прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:55
2023-01-23T13:55
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне "Раст" ("Ржавчина") после того, как прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить ему обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в октябре 2021 года, пишет Fox News.Производство фильма возобновят в 2023 году, но уже в других локациях. Группа не вернется в Нью-Мексико, где снимала ранее. Адвокат Мелина Спадоне подтвердила журналистам, что на площадке будет запрещено использование любого оружия — боеприпасов и бутафорского. А также там будут присутствовать инспекторы по безопасности. Если Болдуина признают виновным в непредумышленном убийстве, то ему грозит 18 месяцев заключения.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
13:55 23.01.2023
 
Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в убийстве

Болдуин продолжит сниматься в "Расте" после обвинений в непредумышленном убийстве Хатчинс

© Фото : Alex Baldwin/InstagramАктер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина"
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Alex Baldwin/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне "Раст" ("Ржавчина") после того, как прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить ему обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в октябре 2021 года, пишет Fox News.
Производство фильма возобновят в 2023 году, но уже в других локациях. Группа не вернется в Нью-Мексико, где снимала ранее.
Адвокат Мелина Спадоне подтвердила журналистам, что на площадке будет запрещено использование любого оружия — боеприпасов и бутафорского. А также там будут присутствовать инспекторы по безопасности.
Если Болдуина признают виновным в непредумышленном убийстве, то ему грозит 18 месяцев заключения.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 19:15Культура
Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
 
 
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