https://ria.ru/20230123/avto-1846876416.html

В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus - РИА Новости, 23.01.2023

В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

"Тойота мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает 47 007 автомобилей Lexus и Toyota из-за возможных проблем с работой... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:27

2023-01-23T17:27

2023-01-23T17:30

авто

россия

lexus

toyota corolla

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151530/23/1515302370_0:115:1588:1008_1920x0_80_0_0_25347906ea900f003d7a53925b82588b.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Тойота мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает 47 007 автомобилей Lexus и Toyota из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных, говорится в сообщении Росстандарта. "Отзыву подлежат 47007 автомобилей Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 г. по н.в. с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях", - уточнили в ведомстве. Также на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях. Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных. Уполномоченные представители изготовителей "Тойота мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.

https://ria.ru/20221209/brendy-1837364309.html

https://ria.ru/20221002/zapchasti-1820605293.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, lexus, toyota corolla, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)