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В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus - РИА Новости, 23.01.2023
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В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus
В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus - РИА Новости, 23.01.2023
В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus
"Тойота мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает 47 007 автомобилей Lexus и Toyota из-за возможных проблем с работой... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:27
2023-01-23T17:30
авто
россия
lexus
toyota corolla
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Тойота мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает 47 007 автомобилей Lexus и Toyota из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных, говорится в сообщении Росстандарта. "Отзыву подлежат 47007 автомобилей Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 г. по н.в. с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях", - уточнили в ведомстве. Также на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях. Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных. Уполномоченные представители изготовителей "Тойота мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.
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авто, россия, lexus, toyota corolla, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Авто, Россия, Lexus, Toyota Corolla, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
17:27 23.01.2023 (обновлено: 17:30 23.01.2023)
 
В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

Росстандарт: 47 007 автомобилей Toyota и Lexus отозвали в России из-за проблем с ПО

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Camry
Автомобиль Toyota Camry - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Toyota
Автомобиль Toyota Camry. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Тойота мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает 47 007 автомобилей Lexus и Toyota из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных, говорится в сообщении Росстандарта.
"Отзыву подлежат 47007 автомобилей Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 г. по н.в. с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении.
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"Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях", - уточнили в ведомстве.
Также на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях.
Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных.
Уполномоченные представители изготовителей "Тойота мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.
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АвтоРоссияLexusToyota CorollaФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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